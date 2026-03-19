Muž střílel z plynové pistole, pak své okolí ohrožoval také nožem

Autor: lat
  16:32aktualizováno  16:32
Až tříletý pobyt za mřížemi hrozí osmatřicetiletému muži, který o víkendu v Chrudimi z okna jednoho domu střílel plynovou pistolí. Poté na ulici ohrožoval své okolí také nožem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

K incidentu došlo v sobotu 14. března. Předcházela mu slovní rozepře, kdy se muž z okna dohadoval s ostatními, kteří byli pod ním na ulici. Pak začal z okna střílet z plynové pistole.

Po chvíli také vyšel na ulici a střelnou zbraní a nožem dál ohrožoval své okolí.

„Proti zadrženému bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Osmatřicetiletý muž je stíhán na svobodě,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

V případě odsouzení hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi.

Ohledně mužovy trestní minulosti či motivu jeho činu nebude policie dle jejího mluvčího poskytovat žádné informace.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

42. výročí založení Shincheonji: skromné začátky a růst desítek tisíc věřících

19. března 2026  17:18

Kam perspektivně investovat v době turbulentní nejistoty? Chytrý kapitál míří do medicíny budoucnosti

19. března 2026  16:55

