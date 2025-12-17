Za železniční muzeum dá kraj přes 200 milionů, bude chtít přilákat Poláky

Na konci roku 2027 by se nejvýchodnější kout Pardubického kraje měl stát magnetem pro všechny šotouše. Vedení kraje vysoutěžilo dodavatele stavby železničního muzea v areálu depa v Dolní Lipce. Investice za necelou čtvrt miliardu korun má do pohraničí přilákat Poláky.
Na přestavbu zchátralého železničního depa s historickou točnou z konce 19. století budou mít stavbaři celé dvě stavební sezony. Kraji se podařilo najít firmu, která se vejde do vyprojektované částky 250 milionů korun. V pondělí výběr zhotovitele schválili krajští radní.

„Vysoutěžená cena činí 228 milionů korun bez DPH s tím, že očekávaná výše evropské dotace je necelých 120 milionů korun a dalších 7 milionů bychom měli obdržet z ministerstva pro místní rozvoj,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Soutěž na technicky náročnou a složitou stavbu, která nemá v Česku svým rozsahem obdoby, trvala půl roku.

Stavba železničního muzea v Lipce potrvá dva roky, kraj už nakupuje lokomotivy

„Stavba sama o sobě je velmi rozsáhlá a unikátní, proto jsme se v rámci výběrového řízení vypořádávali s řadou doplňujících dotazů ze strany potenciálních uchazečů. Proto se výběrové řízení mírně protáhlo. Nyní budeme finalizovat jednotlivé aspekty smlouvy s tím, že podpis smlouvy očekáváme v lednu a předání staveniště v únoru příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic a sportu Dušan Salfický.

Projekt počítá nejen s rekonstrukcí stávajících historických budov včetně vodárny, ale i opravou kolejiště a obnovou původní, dnes nefunkční točny. Kromě patřičného zázemí vznikne pro pět až šest funkčních lokomotiv nová rotunda a točna s průměrem 22 metrů.

Kraj nakoupil už dvě lokomotivy

Aby nové muzeum nebylo prázdné, už teď Pardubický kraj za 6,6 milionů korun pořídil po domluvě s Českými drahami a muzeem v Lužné u Rakovníka dvě lokomotivy – v jednom případě půjde o statický model parní lokomotivy řady 990 s původním označením 556.0298 přezdívané Štokr, v druhém o motorovou lokomotivu řady 751.004 přezdívanou Bardotka.

Deponovány zde budou parní lokomotivy soukromého Muzea starých strojů v Žamberku, ale i mnoho dalších statických exponátů včetně repliky lokomotivy Moravia, která byla vyrobena ve Velké Británii a od roku 1838 jezdila mezi Brnem a Vídní.

Pára do Dolní Lipky přilákala tisíce lidí, dorazila i Ušatá

Pardubický kraj má s muzeem v bývalém depu velké plány. Má sloužit mimo jiné také jako přestupní bod mezi parními vlaky. „V současné době nic takového nikde v Česku není. Je to jeden z našich záměrů, kterým bychom chtěli zatraktivnit letní aktivity. Během letních jízd by v průběhu víkendu byly v provozu dvě trasy parních vlaků. Jedna souprava by jezdila na hlavní trati z Ústí nad Orlicí do Dolní Lipky a Hanušovic s přestupem do Králík a na Štíty,“ předeslal hejtman.

Muzeum u hranic bude podle hejtmana cílit i na návštěvníky z Polska. Ve hře jsou i nostalgické parní vlaky k sousedům.

„Propojení se nabízí. Zájem ze strany železničních fanoušků z Polska je mimořádný. V Česku nejsou parní vlaky i díky tomu, že Pardubický kraj už deset let provozuje nostalgické vlaky, natolik vzácné jako v Polsku. Tam je v celé zemi v provozu jen několik parních lokomotiv. Vidíme v tom obrovský zájem a potenciál,“ dodal hejtman.

Projekt Železnice spojuje kultury v rámci programu Interreg Česko – Polsko počítá i s obnovou obdobného depa v polském Dzierzionowě.

