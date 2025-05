Když před více než třiceti lety vstoupil do kin Spielbergův Schindlerův seznam, jeho úspěch vyvolal po celém světě vlnu zájmu o holokaust. Dokumentaristé od poloviny devadesátých let minulého století zaznamenávali výpovědi a příběhy těch, kteří přežili.

Institut Shoah Foundation do dnešní doby čítá archiv obsahující více než 50 tisíc filmových svědectví o holokaustu. Jsou mezi nimi i výpovědi dnes už nežijících lidí ze Schindlerova seznamu. Jejich příběhy jsou teď také součástí nového Muzea přeživších v Brněnci. V továrně, kde před 80 lety Oskar Schindler „svým“ Židům oznámil, že jsou volní.

Autentické místo s působivou atmosférou se dočkalo důstojného okamžiku. Zhruba čtvrtina bývalé přádelny v areálu chátrající továrny, která v sobě odráží historii 20. století, se proměnila v moderně pojatý muzejní prostor. „Na tenhle okamžik jsme čekali. Je to mimořádně důležité místo,“ řekl Daniel Löw Beer, potomek předválečných vlastníků továrny, který se po odkupu části areálu v roce 2018 začal v Brněnci vážně zabývat myšlenkou vybudování muzea.

Moderní expozice i trosky bývalé továrny

Tovární halu se světlíky rozděluje dlouhá skleněná stěna, za kterou je vidět polorozbořené zbytky kdysi slavné továrny. Před ní návštěvníka vítá expozice s velkoformátovými panely s příběhy pamětníků. Mezi nimi i příběh Rebeccy a Josepha Bauových. Jak ukazuje i zfilmovaný Schindlerův seznam, vzali se tajně v koncentračním táboře.

Na Schindlerově seznamu se sice ocitla pouze Rebecca, ale sama své jméno škrtla a napsala místo sebe svého manžela. Odůvodňovala to tím, že byla silnější než její manžel. Joseph Bau, který se o tom dozvěděl až po válce, zachraňoval životy tím, že jim padělal dokumenty v krakovském ghettu. Oba válku přežili.

O této části historie své rodiny neměla tušení jejich dcera Haddassa Bauová. „My jsme o tom nevěděly, oni nám nic neřekli. Tatínek napsal knihu, ale nenapsal ani slovo o tom, že zachránil tolik Židů. Maminka napsala své memoáry tajně, abychom to neviděly. Když jsme se se sestrou již nemocné maminky ptaly, proč nám to neřekli, rozezleně se na nás podívala a řekla: Není naším úkolem o tom mluvit. Každý musí pomáhat, co nejvíc to jde,“ řekla Bauová, která přijela na slavnostní otevření muzea.

Dorazit měl i australský spisovatel Thomas Keneally, jehož kniha Schindlerova archa se stala námětem Spielbergova filmu. Kvůli zdravotní indispozici však zůstal v Austrálii, a tak přítomné hosty a návštěvníky, kteří se účastnili sobotního otevření, pozdravil alespoň na dálku přes videohovor.

Dcera Keneallyho předala muzeu cenné dokumenty

V Brněnci spisovatele zastoupila jeho dcera, která novému muzeu předala cenné dokumenty. Všechny se vztahují k bývalé pobočce koncentračního tábora Gross Rosen v Brněnci. „Na prvním svitku jsou to původní rozhovory se dvěma přeživšími, kteří táborem v Brněnci prošli. Pak tu mám přepis soudního procesu s dozorcem na konci války a vzkaz, že je třeba tyto příběhy vyprávět dalším generacím,“ řekla dcera Meg s tím, že příběh Oskara Schindlera je s rodinou spjat více než 40 let.

Byl to právě Thomas Keneally, který příběh Oskara Schindlera objevil. Když se v roce 1980 vracel z Los Angeles do Austrálie, v Beverly Hills si chtěl v obchodě s kabelkami opravit aktovku. Jeden ze Schindlerových Židů Poldek Pfefferbeg ho odmítl pustit, dokud neslíbil, že sepíše Schindlerův příběh. Kniha Schindlerova archa vyšla o dva roky později a získala prestižní Bookerovu cenu.

„Oskar Schindler a ostatní nám ukázali, že lze úspěšně vzdorovat i vražedné diktatuře. Připomínáme si v nelehké době, že lidé před 80 lety měli odvahu jít proti proudu, neignorovali bezpráví, ale jednali. Aktivní musíme být i dnes, kdy sílí nacionalistické tendence,“ řekl německý velvyslanec Andreas Künne během slavnostního zahájení muzea, kterého se účastnila i Oliwia Dabrowská známá jako dívka v červeném kabátě v jinak černobílém Spielbergově filmu. K vidění byla i módní přehlídka oděvů kolekce značky Löw-Beer.

Součástí historické expozice, ve které je vystaven i typ motorky, na které v meziválečných letech závodil Oskar Schindler, je také výstava Starting at Zero představující díla tří významných designérek v období umělecké školy Bauhaus.

Muzeum se společenským prostorem pro semináře a promítání filmu Schindlerův seznam či vzpomínek přeživších zatím nemá pravidelnou otevírací dobu a otevřeno bude jen ve vybraných termínech. V tuto chvíli se chce zaměřit hlavně na exkurze pro školy.