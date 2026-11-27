Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zahájí v lednu celkovou rekonstrukci historického Mydlářovského domu, v němž sídlí. Uzavřené bude dva roky. Ke spolupráci na nové stálé expozici muzeum přizvalo i režisérku a autorku animovaných filmů Darjou Kaščejevovou, která se podílela na scénáři, řekla ČTK ředitelka Simona Chalupová.
"Těžištěm nové expozice není české loutkářství, ale loutkářství jako obecně. Chceme říct, že loutkové divadlo se hraje na celém světě, jen všude jinak, ale všude si lidé vyprávějí důležité příběhy, které jsou pro ně důležité, ale všude jsou trochu jiné, a můžeš vyprávět svůj příběh také. Akcentujeme kreativitu a rozmanitost," uvedla Chalupová. Nové pojetí bude mnohem více zaměřené na hlavní návštěvnické skupiny, tedy rodiče nebo prarodiče s dětmi včetně předškolních. Zájemci si budou moci také dohledat další podrobnosti o exponátech.
Rekonstrukce začne na konci ledna. Po jejím dokončení na jaře 2029 muzeum nabídne vedle nové stálé expozice zaměřené na netradiční a více divadelní prezentaci fenoménu loutkového divadla i větší prostor pro herny, více interaktivních prvků, lepší návštěvnické zázemí nebo snadnější přístupnost pro návštěvníky se speciálními potřebami.
Muzeum před časem získalo například loutky a materiály od rodiny Novákových, rodinné větvě loutkáře Matěje Kopeckého. Nejdříve poputují do restaurátorských dílen, aby mohly být v plánované expozici. Návštěvníci uvidí i cenné exponáty z Afriky a dalších zemí celého světa.
Jen vyklízení budovy potrvá dva měsíce. Loutky se uloží do depozitáře, pro mobiliář bude třeba najít jiná místa. Další předměty, například vitríny, bude muzeum nabízet jiným státním organizacím, například Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Muzeum dokončuje projekt stavebních úprav a budoucí expozice. Vše bude hotové počátkem příštího roku. Otevření je naplánované ke 100 letům od založení mezinárodní loutkářské unie Unima. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 78 milionů korun. Peníze poskytne ministerstvo kultury, které je zřizovatelem organizace.
Muzeum si klade za cíl získávat, uchovávat a široké veřejnosti zpřístupňovat doklady o vývoji českého loutkářství. Spolu se slovenským je od roku 2016 zapsáno na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO.