Muzeum v Chrudimi otevřelo novou podobu expozice plakátů Alfonse Muchy

Regionální muzeum v Chrudimi dnes otevřelo novou podobu stálé expozice s názvem Alfons Mucha - Euforie ornamentu. Představuje vizuálně výrazně proměněnou důstojnou prezentaci jednoho z nejvýznamnějších sbírkových souborů muzea. Obsahuje asi třetinu plakátů, které Mucha za svůj život vytvořil, řekla novinářům ředitelka muzea Klára Habartová.
"Jsou to plakáty, které nikdy nevisely venku. Jsou to prvotisky, takže jde opravdu o ten nejkvalitnější tisk. Tím, že to bylo za 100 let vystaveno pětkrát a vždy na určité období, maximálně desetileté až dvanáctileté, to je zachováno v unikátní podobě a kvalitě," uvedla Habartová.
Expozice představuje soubor 42 prvolitografií Alfonse Muchy, který tvoří přibližně třetinu jeho plakátové tvorby. Původní tisky vznikly před více než 100 lety v Paříži. Modernizovaná podoba přináší proměnu formy prezentace, pracuje s promyšlenou scénografií, barevností prostoru a světlem. Ústředním motivem se stává ornament, klíčový princip secese. Vše citlivě nasvěcuje nové osvětlení, které by mělo vystaveným dílům co nejméně škodit.
Ve dvou sálech, které se liší barevným laděním korespondujícím s díly, jsou na nových panelech s dubovými rámy vystaveny především Muchovy plakáty. Zahrnují šest oblastí - plakáty na divadelní představení, na výstavy, reklamní plakáty, dekorativní panó a kalendária. Návštěvníci uvidí také dva Muchou vyzdobené dekorativní kovové talíře. Výstava by měla trvat deset let.
Inspirací se stala mimo jiné historická instalace Muchových děl v chrudimském muzeu z roku 1933, které se Mucha osobně zúčastnil a která se promítla do současného výstavního konceptu, uvedl jeden z tvůrců expozice, architekt Ondřej Čech. Pardubický kraj jako zřizovatel muzea na ni přispěl dvěma miliony korun.
Sbírka Muchových plakátů vznikla v roce 1897, kdy soubor nakoupilo město Chrudim pro své uměleckoprůmyslové muzeum. Z Chrudimi pocházela umělcova manželka Marie, rozená Chytilová.