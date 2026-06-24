Muzeum v Pardubicích chystá novou expozici přírody s modely rostlin

Východočeské muzeum v Pardubicích připravuje na rok 2027 novou expozici přírody, pro kterou konzervátoři vytvářejí realistické modely rostlin. Právě těm věnovali podstatnou část příprav, protože původní sušené exponáty ztrácely barvu i tvar. Stálá výstava bude v hospodářských budovách zámku. Novinářům to dnes řekla botanička Lenka Šafářová z muzea.
Konzervátoři dva roky připravují exponáty a ještě nejsou u konce. Dlouho přemýšleli, jak rostliny vytvořit, protože sušené kytky ztrácí barvu i tvar a původní předloze se přestávají podobat. Nakonec je proto vytvořili sami. "Prošli jsme spoustu slepých uliček přes lyofilizaci, sušení, až jsme skutečně skončili u práce lidských rukou a tvoření dokonalých modelů," řekla Šafářová.
Rostliny odpovídají podrobně své živé předloze a nejsou z jednoho materiálu. "Každá rostlina vyžadovala velmi specifický přístup, takže jsme pracovali s různými rychle tvrdnoucími hmotami na vzduchu, otiskovými materiály, textilem, kovy i silikony. Ve výsledku jde o skutečně široké spektrum materiálů," řekla botanička.
V expozici přírody budou návštěvníci procházet krajinou Pardubického kraje od nížin Polabí až po horské oblasti Králického Sněžníku. Měnit se bude nadmořská výška i charakter prostředí, od písečných dun přes lesní a suťové biotopy až po horské bezlesí, jednotlivé části doplní i tematické místnosti s rybníkem nebo rašeliništěm. Kromě rostlin dotvoří expozici vycpaniny ze sbírek muzea, řekla Šafářová.
Expozice vzniká v hospodářských budovách zámku, kde bude i návštěvnické centrum s pokladnou a toaletami. Stavební práce vyjdou na 80 milionů korun, z toho je 68 milionů korun dotace. Centrum stavební firma buduje od října 2024.
Pardubický kraj ho chce otevřít v říjnu 2027. Během stavebních prací se stavební firma vypořádává s nečekanými situacemi, termín ale dodrží. "Když jsme budovali nový vstup do suterénu a sociální zázemí, narazili jsme na nedostatečné založení objektu, takže bylo nutné podchytit základy a postupně je po částech podezdít," řekl Jan Všetečka ze společnosti Archatt.