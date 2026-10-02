Muzeum ve Vysokém Mýtě získalo negativy s historií podniků Transporta a Orličan

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě rozšířilo své sbírky o cenné kolekce negativů dokumentujících historii podniků Transporta Chrudim a Orličan Choceň. Od soukromých vlastníků se mu podařilo získat soubory čítající více než 30.000 políček fotografického materiálu. Zachycují nejen výrobky a areály továren, ale také zaměstnance a každodenní život, uvedl muzejní pedagog Michael Šídlo.
Získané materiály čeká digitalizace a odborné zpracování. Díky tomu bude možné cenné svědectví o průmyslové historii uchovat pro budoucí generace a zpřístupnit je badatelům i široké veřejnosti. Stejně jako další předměty z muzejních sbírek budou i tyto snímky postupně zveřejňovány na publikačním portálu Pardubického kraje www.klickesbirkam.cz.
Krajské technické muzeum zahájilo plný provoz letos v dubnu, 19. září přivítalo desetitisícího platícího návštěvníka. Pardubický kraj jako zřizovatel pro instituci zrekonstruoval areál bývalé zemědělské školy, kde lidé uvidí například vozidla, spotřebiče, jízdní kola či expozice věnované slavným firmám v kraji.
Pro expozice je v areálu vyčleněno 1200 metrů čtverečních, depozitáře mají plochu 790 metrů čtverečních. Největší část zabírá hala pro velké exponáty, jako jsou autobusy a hasičská technika. Novinkou jsou takzvané otevřené depozitáře, kde bude vystavena více než tisícovka předmětů ze sbírek muzea.
Uvnitř bývalé školy je osm tematických expozic mapujících vývoj techniky od cyklistiky přes automobilový průmysl až po letectví. Velká část je věnována historii místní karosářské firmy Sodomka a její nástupnické společnosti Karosa. Kromě ní se lidé dozvědí příběhy firem ETA Hlinsko, Transporta Chrudim, Chvojka Přelouč, Orličan Choceň nebo Stratílek Vysoké Mýto.