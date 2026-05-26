Myší díra a Anenský podjezd v Pardubicích by se mohly otevřít street artu

Město Pardubice hledá další vhodná místa pro legální graffiti a street art. Zaměřuje se hlavně na podchody, opěrné zdi a městské objekty. Jako vhodný pro uměleckou tvorbu se jeví Anenský podjezd nebo takzvaná myší díra na Karlovině, řekli ČTK zástupci města.
"Ne všechny plochy, které by se nám jako legální pro graffiti líbily, lze k tomu využít. Buď proto, že jsou už připravené k rekonstrukci a budou se kompletně předělávat, nebo nejsou v majetku města. Přesto bychom chtěli vyčlenit další plochy tak, aby lidé, kteří se tomuto druhu umění věnují, měli legální možnost, kde se mohou realizovat," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Podle umělce Petra Lenfelda je graffiti a street art součástí městského undergroundu, který v Pardubicích přirozeně žije a rozvíjí se i díky nové generaci tvůrců. "Nová generace má potřebu se takhle zviditelňovat. Nemyslím si, že sprej jako takový je špatný. Je to jen prostředek, je to v rukou těch, kteří ho drží," řekl Lenfeld, který dělá s kolegy street art na zakázku pro firmy i veřejné subjekty.
Street art a graffiti mají podle něj ve městě i orientační a vizuální význam a vnímá je jako součást jeho identity. "Orientuji se ve městě podle graffiti značek, úplně stejně jako když jdete po lese a sledujete turistické značky. Jsem tím trochu postižený," řekl Lenfeld.
Mezi zvažovaná místa pro legální tvorbu patří Anenský podjezd nebo takzvaná myší díra z Karloviny k poliklinice. V prvním případě město patrně navrhne témata, jako je pardubická historie. Podobu motivů radnice také schválí. Myší díra by patrně mohla být místem bez obsahových regulací. "Samozřejmá jsou jasně stanovená pravidla, která vylučují například diskriminační či rasistické motivy," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Město první legální plochu pro graffiti poskytlo v roce 2015 a druhou v roce 2018. Graffiti nebo street art mohou umělci bez rizika postihu dělat v podchodu pod železniční tratí v ulici K Pardubičkám a v podchodu, který je v ulici Dašická u železničního přejezdu. V roce 2017 si Služby města Pardubic u sprejerů objednali malbu na stěnu svého areálu. Posledním počinem je zeď u sokolského areálu na Tyršově nábřeží, kde tento týden vznikají sportovní motivy. "Projekty se osvědčily, protože pomohly omezit nelegální sprejerství a zároveň vytvořily prostor pro regulovanou uměleckou tvorbu ve veřejném prostoru," řekl Rychtecký.