Na budově městské policie v Chrudimi bude umístěna bronzová soška četníka

Chrudim pokračuje v plánu instalovat v ulicích města sošky loutek. Nyní přibude figura četníka, která bude umístěna na budově městské policie, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). Bude vyrobena z bronzu, jejím autorem je Alexandr Pleskač z Turnova.
"Měla by být umístěna mezi okny, bude shlížet dolů. Je to další ze série takovýchto loutek po Chrudimi," uvedl Pilný.
Loutka četníka bude již pátou v pořadí. Vloni byla na římse městské knihovny odhalena kovová figura čerta, umístěna je zhruba dva metry nad zemí. Na budovu je ukotvena čtyřmi tyčemi s použitím chemické malty.
Jako první byla na podzim 2022 instalovaná v Klášterních zahradách figurka kapucínského mnicha. Jejím autorem je místní sochař Jaroslav Brož. Původně byla vyrobená z laminátu a byla umístěna na konstrukci zapuštěné do země. Protože ji ale hry dětí ničily, dalo město sochu zhotovit znovu z betonu, stojí na otočném ložisku. Později přibyla bronzová plastika vodníka. Sedí na zábradlí po levé straně u cesty z Široké ulice poblíž vodního kola u mlýna v ulici Československých partyzánů. V roce 2024 se objevila figura Kašpárka na sloupu veřejného osvětlení na rohu Břetislavovy ulice a náměstí Josefa Ressela.
Sošky mají odkazovat na místní muzeum loutkářství a loutkářskou tradici a podpořit cestovní ruch. Inspirací Chrudimi byla například polská Vratislav, kde jsou turistickou atrakcí stovky trpaslíků odlitých z bronzu.