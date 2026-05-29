Příčina požáru je v šetření, uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že zasahovala i výšková technika.
„Je to požár půdy, podkroví, na určení příčiny je brzo. Na místě je aktuálně šest jednotek, které dohledávají skrytá ohniska,“ popsal ráno redakci iDNES.cz Žejdlík. Požár byl ohlášen před 5:00. Po hodině ho hasičské jednotky lokalizovaly, dodal.
Podle prvotních informací hasičů šlo o dům s pečovatelskou službou, podle obce se ale jedná o běžný dům, kde jsou i sociální služby. V domě žijí lidé všech věkových kategorií.
„Nahoře jsou byty pro mladé rodiny, dole máme ukrajinské rodiny, pak tu máme dvě paní staršího věku a jeden manželský pár staršího věku. Domlouváme jim penzion. V první chvíli jsme lidi umístili do krizových místností, co máme na úřadě a do hasičské zbrojnice,“ řekl starosta Tomáš Dubský (SDH Možděnice).
Lidé se hlásí s nabídkami pomoci
Krátce po půl osmé hodině ráno začali hasiči postupně rozebírat střešní konstrukci, odstraňovat střešní krytinu a tepelnou izolaci.
„Ještě před osmou hodinou ranní se vystřídala směna, kterou převzal nový velitel zásahu a probíhalo dohašování skrytých ohnisek. Po deváté hodině začaly jednotky profesionálních hasičů postupně odjíždět,“ uvedla zastupující mluvčí krajských hasičů Lucie Špicarová-Dubcová.
Kromě příčiny zatím není jasná ani výše škody. Obyvatelé se však podle starosty obce Tomáše Dubského nebudou moci vrátit do svých domovů po dobu několika týdnů až měsíců.
„Některé obyvatele si již převzala jejich rodina a známí, dalším se snažíme zajistit ubytování. Nabídek pomoci jsme dostali opravdu mnoho a nyní se snažíme vyhodnotit, která pro ně bude nejvhodnější z dlouhodobého hlediska. Jedné rodině jsme zatím poskytli zázemí u nás na úřadě, kde mají vše potřebné,“ dodal Dubský.