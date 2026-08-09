Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem,zasahoval vrtulník,cesta opět průjezdná

Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku na několik hodin uzavřela silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahoval záchranářský vrtulník, informovala dnes ČTK policejní mluvčí Markéta Janovská. O nehodě se policie dozvěděla krátce před 17:00. O opětovném zprovoznění silnice informovala okolo 21:00.
"Řidič motocyklu, narozen roku 1981, byl převezen se zraněním vrtulníkem do nemocnice, řidič nákladní Tatry bez zranění. Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem dalšího prověřování," sdělila večer ČTK Janovská.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.