Pardubický kraj obnoví palác hradu Rychmburk, odstraní novodobou nástavbu

Pardubický kraj chystá přestavbu paláce hradu Rychmburk na Chrudimsku. Nechá odstranit dvoupodlažní nástavbu z minulého století, která zakrývá část pozdně gotické fasády. Práce s předpokládanou cenou 11 milionů korun by měly začít v příštích letech, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Palác na hradě Rychmburk pochází ze 30. let 16. století. Původní otevřená pavlač byla v minulém století postupně uzavřena. Nejprve ji nahradila dřevěná konstrukce, později zděná nástavba s výtahem. Tyto úpravy zakryly historickou fasádu a změnily podobu nádvoří.
"Prakticky ihned po otevření hradu veřejnosti jsme začali jednat o možnosti navrácení jeho původního vzhledu," řekl hejtman Martin Netolický (3PK). Podle vyhodnocení současného stavu není možné odstranit všechny novodobé vestavby a vrátit fasádu do původní pozdně gotické podoby. Kraj proto zvolil kompromisní řešení. Dvoupodlažní nástavbu nechá odstranit a místo uzavřené chodby vybuduje otevřený tesařský přístřešek s pultovou střechou pokrytou tmavě šedými břidlicovými šablonami.
Zachována zůstane výtahová šachta, do které kraj pořídí novou, rozměrově menší kabinu. Součástí prací bude také obnova podlahy, nová hydroizolace a výměna dveří a oken. U vstupu do expozice gotických oltářů vznikne celoskleněné zádveří, které má pomoci udržet stabilní teplotu a vhodné mikroklima.
Otevřením pavlačí se znovu odkryjí také kamenná gotická ostění a znak českých Valdštejnů, který se na místě dochoval. Investor chce využít tradiční materiály a řemeslné postupy. Kraj zároveň plánuje organizaci stavby tak, aby co nejméně omezila návštěvnický provoz hradu, uvedl první náměstek hejtmana Dušan Salfický (ANO).
Podle radního Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) hejtmanství počítá s tím, že projektovou dokumentaci nechá zpracovat příští rok. Stavební práce by měly následovat v dalších dvou letech.
Součástí opravy hradu bude také přestavba spojovacího mostu, druhá etapa začne v listopadu a zaměří se na obnovu původních tří klenebních oblouků, nové omítky a úpravu schodišť do zahrad. Náklady kraj odhaduje na 4,9 milionu korun. Kraj zpřístupnil hrad veřejnosti v roce 2021. Předtím v něm bylo zařízení pro dospělé s duševním onemocněním.