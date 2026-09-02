Na hřbitově v Litomyšli začne stavba kolumbária téměř za šest milionů korun

Na městském hřbitově v Litomyšli se tento měsíc začne stavět kolumbárium na ukládání pohřebních uren. Součástí projektu téměř za šest milionů korun je i úprava vsypové loučky. Vše by mělo být hotové v druhé polovině příštího roku, možná i dříve, řekl dnes novinářům starosta Daniel Brýdl (Generace 89).
Kolumbárium bude stát v prostoru u vsypové loučky mezi novým zázemím hřbitova a kostelem svaté Anny. Autorem návrhu stavby z pohledového betonu a kortenové oceli je architektonická kancelář Kuba a Pilař. Stavba bude tvořit se zázemím hřbitova jeden celek a naváže na jeho současnou podobu.
Kolumbárium bude obsahovat téměř 250 schránek, do každé se vejdou dvě urny. Součástí projektu je také úprava vsypové loučky, kde se popel zemřelého ukládá vsypem do vyhloubené jamky v zemi, která má konkrétní označení. V prostoru bude také zachována socha Smíření od Olbrama Zoubka.
Rozšiřování hřbitova město neplánuje, podle Brýdla potřebám postačuje. Stavba přinese dočasná omezení pro návštěvníky, staveniště bude oploceno a po části hřbitova se může pohybovat stavební technika. Po určitou dobu tak nebude přístup k vsypové loučce.