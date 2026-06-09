Na hudební festival Smetanova Litomyšl je vyprodáno asi 90 procent vstupenek

Na hudební festival Smetanova Litomyšl, který začíná v pátek, je prodáno asi 90 procent vstupenek. Zájemci ale stále mohou vybírat z téměř 20 představení. Nejrychleji lidé vykoupili lístky na zahajovací a závěrečný koncert. Z dalších programů patřily k nejžádanějším Aida, Má vlast s Matyášem Novákem nebo Večery v Nových Hradech. ČTK to řekl mluvčí festivalu Luděk Březina. Dodal, že u vyprodaných představení lze po registraci nastavit upozornění na případné uvolnění některých vstupenek.
"Zbývají vstupenky na pořad Oedipus Rex & Petr Popelka, ale také na projekt Divadlo světla souborů Geisslers Hofcomoedianten anebo Musica Florea, koncert Susanna a Collegium 1704," uvedl Březina. Koupit je možné také lístky na barokní hudbu z kroměřížského archivu v pořadu SILENTIUM! ensemble & Tomáš Netopil, rodinnou operu o osobnosti Gregora Mendela Mendel Megaking či vystoupení operní hvězdy Bryna Terfela a slovenské sopranistky Slávky Zámečníkové v představení Opera Gala.
Hlavní program letošního 68. ročníku bude hostit druhé nádvoří státního zámku Litomyšl v zastřešeném SmetaNOVÉM sále. Další koncerty budou v Zámecké jízdárně, ve Smetanově domě, v Piaristickém chrámu a na dalších místech ve městě. Mezi více než 50 pořady jsou například opery Aida Giuseppe Verdiho, Lékař Vojtěcha Matyáše Jírovce nebo Hubička a Čertova stěna Bedřicha Smetany. Vystoupí také Londýnský symfonický orchestr s šéfdirigentem Antoniem Pappanem. Přehlídka končí 5. července.
Loňský ročník festivalu nabídl posluchačům 51 představení v hlavním programu. Pořadatelé připravili 31.000 vstupenek, prodalo se jich přes 95 procent.