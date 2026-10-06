Na konci letošního roku Svitavy vyhodnotí pilotní projekt svozu gastroodpadu

Svitavy na konci letošního roku vyhodnotí pilotní projekt třídění a svozu gastroodpadu. V první vlně se do něj od loňského září zapojilo přibližně 700 domácností, město chce tímto způsobem snížit množství směsného komunálního odpadu. Vytříděný odpad z kuchyní končí v bioplynové stanici, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.
"Funguje to pěkně, jsme s tím spokojeni. V dalším rozšíření nás limituje svozová technika. V současnosti máme 20 sběrných nádob, kdybychom chtěli sběr i v dalších částech města, musíme přistoupit na jiné svážení," uvedl Antoš.
Jako vhodnou lokalitu pro zkušební provoz Svitavy vybraly bytovou zástavbu v ulicích Felberova, Větrná, Na Vějíři a Svitavská, tedy v městské části Svitavy - Lány. Zbytky jídla, prošlé potraviny či slupky od ovoce a zeleniny lidé v této oblasti třídí do speciálních kbelíků, které od města získali zdarma. Po jejich naplnění je vysypou do popelnic na gastroodpad rozmístěných v lokalitě, vyvážejí se jednou týdně. Vytříděný odpad putuje do odpadové bioplynové stanice v Rapotíně na Šumpersku, kde se zpracuje na elektrickou energii, teplo a biometan.
"Každý měsíc se podaří na sídlišti vytřídit přes čtyři tuny biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní, který spolupracující firma odváží na bioplynovou stanici," uvedl Antoš. Náklady na sběr, svoz a likvidaci jedné tuny gastroodpadu se ve Svitavách letos pohybují okolo 5400 korun.
Města se musí snažit objem směsného komunálního odpadu snižovat, protože evropská legislativa určuje hmotnostní limity, které se každý rok snižují. Pokud je překročí, samosprávy za skládkování platí více. Zároveň stále stoupá cena za uložení odpadu. Pro letošní rok platí limit ukládání na skládku za zvýhodněnou cenu 150 kilogramů na obyvatele.