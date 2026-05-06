Na náměstí B. Martinů v Poličce přibyla kašna, časem bude i skladatelova socha

Polička na Svitavsku pokračuje v úpravách náměstí Bohuslava Martinů. Radnice již instalovala bronzovou kašnu a podzemní nádrž na vodu, v budoucnu přibude i skladatelova socha, řekla ČTK mluvčí radnice Naděžda Šauerová. Na náměstí stojí kostel svatého Jakuba, v němž je rodná světnička Bohuslava Martinů.
Kašna odlitá z bronzu je dalším důležitým prvkem revitalizovaného místa. Po obvodu její horní strany je umístěn text básníka Miloslava Bureše z kantáty Otvírání studánek od skladatele Bohuslava Martinů "Z těch dědů a bab, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátno tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova...".
Město postupuje i s přípravou bronzové sochy skladatele, umístěna bude v části, kde jsou posedové schody, tedy na jižní straně kostela. Přesná podoba sochy zatím není známá, jejím autorem bude Matouš Háša. "V současné době se chystá navštívit Poličku a pobýt zde několik dní, aby nasál atmosféru města a také okolí kostela jako inspiraci pro budoucí sochu," uvedla Šauerová.
Celý projekt revitalizace náměstí Bohuslava Martinů má rozpočet více než 47 milionů korun. Dokončen bude v srpnu tohoto roku.