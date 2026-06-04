Na pardubickém zámku představí nový architektonický manuál města

Malé nádvoří pardubického zámku bude ve středu 10. června místem setkání milovníků literatury, architektury a veřejného prostoru. Čtrnáctý ročník akce Zámek plný knih nese podtitul Příběhy prostoru. Knihy propojí s tématy staveb, měst a proměn architektury. Akce představí i architektonický manuál Pardubic, uvedlo v tiskové zprávě pořádající Východočeské muzeum.
Akce se letos poprvé koná na nádvoří, protože interiéry zámku jsou v rekonstrukci. Na návštěvníky budou čekat regionální nakladatelé, muzea, archivy a další instituce s nabídkou publikací, které nejsou běžně dostupné v knihkupecké síti.
"Hlavním hostem letošního ročníku bude architekt, publicista a popularizátor architektury Adam Gebrian, který se dlouhodobě věnuje tématu veřejného prostoru. Od 17:00 se zúčastní moderované besedy v přednáškovém sále," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Architektonické téma se promítne i do dalších částí programu. Ve 14:30 bude veřejnosti poprvé představen Pardubický architektonický manuál, nová databáze významných staveb, urbanistických celků a veřejných prostranství vzniklých v Pardubicích od roku 1882 do současnosti. Projekt vznikající ve spolupráci města a muzea nabídne veřejnosti průvodce místní architekturou.
Návštěvníci festivalu se také seznámí s knihou Evy Veselé věnovanou stoleté historii hradeckého houslařského ateliéru Pilař. Historici Petr Vorel, David Richter a Zuzana Vlasáková představí publikaci Chrudimský kraj léta Páně 1614, přibližující každodenní život, správu i společnost v předbělohorské době. Vorel zároveň uvede knihu věnovanou bankrotu panovnického úvěru v Čechách roku 1615, jedné z významných hospodářských událostí českých dějin raného novověku. Vojenský život v 19. století představí návštěvníkům svou knihou o armádě Tomáš Jiránek.
Součástí veletrhu je rovněž drobná výstava Kniha oblečená i svlečená v zámecké pokladně. "Návštěvníci zde nahlédnou nejen do procesu vzniku knihy, od první vysázené litery po hotovou vazbu, ale získají také jedinečnou příležitost obdivovat originální tisky z 16. století," řekla kurátorka a organizátorka akce Nikol Holubová.