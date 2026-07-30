Na pardubickém židovském hřbitově ukážou kufr z Terezína i modlitební knížku

Na židovském hřbitově v Pardubicích se lidé budou moci seznámit s osobními předměty spojenými s lidmi, kteří tam jsou pohřbení. K vidění bude židovský plášť talit, modlitební knížka, kufr, který cestoval s rodinou do Terezína, nebo obraz s portrétem. Prezentace je součástí programu Dne židovských památek. Koná se 9. srpna. ČTK to řekla historička Soňa Krátká, která se o hřbitov stará.
Prezentace čtyř předmětů z majetku pohřbených začíná v 15:00. Historička přiveze plášť pro modlitby Maxe Vohryzka, obraz Jiřího Frischmanna, modlitební knihu Pavla Nettla a kufr, který si před deportací do Terezína v prosinci 1942 zabalili tři členové rodiny Fürbergových.
"Ten kufr je výjimečný hlavně tím, že se s ním rodina Fürbergových vrátila z Terezína zpátky domů. Rodina žije v Anglii a věnovala mi ho s tím, že věří, že bude zpátky v místě, odkud pochází, a že u mě bude v dobrých rukou. Spolu s kufrem jsem získala také další materiály, například fotografie s popisky a čepičku, kterou Leo Fürberg nosil do synagogy," řekla Krátká.
Historička pracuje v muzeu ve Vysokém Mýtě, kde iniciuje instalaci kamenů zmizelých připomínajících oběti nacistické perzekuce. Díky práci v muzeu i dalšímu pátrání postupně objevuje příběhy lidí, kteří jsou pohřbeni na židovském hřbitově v Pardubicích. K hrobům vytváří cedulky s podrobnostmi o životním příběhu pohřbeného člověka.
"Například ta modlitební knížka Pavla Nettla je hebrejsko-německy psaná. Kniha se ke mně dostala úplnou náhodou. Paní, která koupila dům po vetešníkovi, ji při vyklízení našla. Vypadl z ní dopis, kondolence k Nettlově úmrtí," uvedla historička.
Kromě pardubického hřbitova bude v kraji 9. srpna otevřená synagoga a židovský hřbitov v Heřmanově Městci, židovský hřbitov v Žamberku a Litomyšli. V Žamberku se také otevře ohel, tedy vzpomínková modlitební síň u židovského hřbitova. Připravené jsou komentované prohlídky a přístupná bude i bývalá synagoga, dnes kostel Církve československé husitské v ulici Českých bratří. V Litomyšli uskuteční komentovanou prohlídku a na závěr bude drobné pohoštění inspirované židovskou kuchyní.
Den židovských památek každoročně zpřístupňuje synagogy, hřbitovy a další místa spojená s historií židovských komunit, z nichž řada bývá běžně veřejnosti nepřístupná. V Česku se dochovalo přibližně 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Do letošního ročníku Dne židovských památek se zapojí více než 60 lokalit po celé republice.