Na podporu veřejnoprávních médií se v Pardubicích a Hradci sešly stovky studentů

Na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se dnes odpoledne v Hradci Králové a Pardubicích sešly stovky lidí, převážně studentů. Na hlavách měli mnozí čepici z novin, podobnou té, kterou nosí postava Večerníčka. Čepice se už stala symbolem odporu proti plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu. Shromáždění se nesla v poklidné atmosféře, zjistila ČTK na místě.
Proti změně financování veřejnoprávních médií dnes protestovali také studenti v Praze, Ostravě, Liberci nebo v Brně. Reakci premiéra Andreje Babiše (ANO) ČTK shání.
Před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v centru města se odpoledne na studenty svolaném shromáždění sešlo přes 200 lidí. Shromážděním znělo heslo: "Média nedáme!". Policejní mluvčí Andrea Muzikantová ČTK řekla, že demonstrace byla v poklidu, bez narušení veřejného pořádku.
Na setkání v Pardubicích dorazily desítky lidí, stejně jako na jiných demonstracích po celé zemi měli někteří na hlavě Večerníčkovu čepičku. Během akce zazněl mimo jiné protestsong Ty, Andreju od Pavla Helana.
Studentka a spoluorganizátorka pardubické demonstrace Jindra Lavrenčíková uvedla, že cílem akce bylo podpořit iniciativu Studenti za veřejnoprávní média a ukázat, že studenstvu není fungování veřejnoprávních médií lhostejné. Zdůraznila, že případné změny zákona o médiích by měly být projednávány otevřeně, transparentně a za účasti odborníků i veřejnosti.
"My jako studenti to vnímáme jako přímé ohrožení základních demokratických hodnot ... Domníváme se, že v momentu, kdy se média dostanou pod kontrolu a financování vlády, tak o jejich svobodu ve velké části přijdeme," řekla Lavrenčíková.
Návrh novely, který přesouvá financování ČT a ČRo pod státní rozpočet, Sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 04:36. ČT by podle novely měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii. Babiš už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. "Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu a jejich personálních záležitostí," prohlásil premiér.
V neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení poplatků. Předseda pořádajícího spolku Milion chvilek Mikuláš Minář vyzval Babiše a další politiky vládní koalice, aby návrh zákona stáhli a přestali demontovat demokratické pilíře společnosti. Babiš v pondělí řekl, že koalice návrh nestáhne, o jeho podobě se ale ještě bude jednat.