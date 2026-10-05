Na Robově kopci u České Třebové by mohla stát netradiční vyhlídka Křižovatka

Na Robově kopci u České Třebové na Orlickoústecku by mohl vzniknout netradiční vyhlídkový objekt nazvaný Křižovatka. S jeho návrhem uspěli v radnicí vyhlášené studentské soutěži na koncepční řešení oblasti Laura Obušeková a Samuel Pavlík. O výsledku rozhodla anketa mezi obyvateli města. Na kopci by mohl vzniknout i další netradiční objekt s ohništěm.
Podle autorů tvar vyhlídky symbolizuje křížení železničních tratí v České Třebové a díky různým výškovým úrovním nabízí tři výhledy na krajinu a město. Konstrukce je ocelová, opláštěná červeným plechem. Červená barva koresponduje s barvou na erbu města, skleněné zábradlí zakončující schody umožňuje sledovat výhledy už při stoupání. Boční zábradlí ukrývají příhradovou konstrukci ležící na třech černých sloupech, které barvou splývají s okolím, takže vyhlídka vypadá, jako by se vznášela.
Součástí návrhu je rovněž vyvýšené ohniště a krytý dřevěný altánek se stolem, lavicemi a s výhledem na město v jiné části kopce. Vítězný projekt také navrhuje propojit místo s blízkým parkem Javorka. Kolem cesty s případnou kovovou či dřevěnou konstrukcí by mohly stát sochy podobně jako v Javorce. Návštěvníkům by byly k dispozici lavičky z dřevěných hranolů.
Výsledky ankety budou sloužit jako podklad při dalším rozhodování o možném uskutečnění návrhu. "Seznamuje se s ním komise architekta, která řekne, jestli vybudování doporučuje či ne. Na projekt by se také musely najít peníze," řekl ČTK mluvčí radnice Jiří Holý. Návrh rozpočtu na příští rok s financováním akce nepočítá.