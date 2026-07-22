Na silnici u Trhové Kamenice na Chrudimsku přibyly pachové ohradníky proti zvěři

Na kilometrovém úseku silnice I/37 u Trhové Kamenice na Chrudimsku přibyly pachové ohradníky. Mají odradit zvěř od vstupu na vozovku, vyplývá z tiskové zprávy společnosti Generali Česká pojišťovna. Jejich účinnost chce pojišťovna příští rok vyhodnotit. Podle některých odborníků mají tato opatření sporné výsledky, zvířata si na ně časem zvyknou.
Policie v Pardubickém kraji podle pojišťovny evidovala v posledním roce přes 2000 případů sražené zvěře, v celém Česku přes 30.000. Úsek u Trhové Kamenice patří mezi rizikové. "Kromě záchrany desítek kusů zvěře a úspory stovek tisíc korun na škodách na vozidlech nám jde hlavně o to, abychom během následujícího roku změřili účinnost tohoto preventivního opatření proti kontrolní skupině," řekl Vít Hochmal z pojišťovny.
Pachové ohradníky nepředstavují fyzickou překážku, ale zápachem mají odradit zvěř od pohybu v blízkosti silnic. "Nejsou dokonalé, ale patří k nejefektivnějším dostupným opatřením, zejména v nepřehledných úsecích, kde má řidič málo času reagovat," uvedl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.
Výrobci, kteří se problematikou zabývají, nabízejí hlavně akustické a světelné plašiče nebo pachové ohradníky. Podle některých odborníků ale mají sporné výsledky. "Pokud nějaký efekt existuje, bývá krátkodobý a snižuje mortalitu zhruba o 20 až 40 procent. Zvířata si ale na trvalé podněty rychle zvykají," řekl před časem ČTK ředitel pracoviště Vysočina Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč.