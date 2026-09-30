Na sociální služby chybí Pardubickému kraji od státu více než 100 milionů korun

Pardubickému kraji chybí letos na financování sociálních služeb v regionu od ministerstva práce a sociálních věcí více než 100 milionů korun. Hejtmanství to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Zhruba polovinu částky by kraj měl ještě dostat. Na celý letošní rok by měl kraj od státu získat 1,486 miliardy korun.
"Chybějící částka je způsobena především tím, že od 1. dubna platí navýšení platových tarifů v sociálních službách, které nebylo státem nijak pokryto. Zatím máme příslib dotace na 50,4 milionu korun," uvedl náměstek hejtmana pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj). Podle něj ministerstvo letos na zvýšení platů v sociálních službách nevyčlenilo další peníze.
Pardubický kraj podporuje rozvoj služeb v přímé péči u klientů doma nebo v ambulantních zařízeních. Také letos podpořil nárůst počtu hodin pečovatelské služby a osobní asistence, dále rozvoj nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a pobytových služeb a odlehčovací služby pro lidi s autismem a potřebou specializované péče. Navýšení kraj financuje z rezervy 21,9 milionu korun, kterou si ponechal po prvním kole dotačního řízení.
Na rozvoj ambulantní služby pro děti s duševním onemocněním, takzvané centrum duševního zdraví, získal prostředky z operačního programu OPZ+. Vzniknout by měla dvě tato centra, díky nimž by se minimalizovala rizika sociálního vyloučení osob v obtížné sociální situaci. Dotace na celé dvouleté období bude činit 12 milionů korun pro Charitu Polička a 9,5 milionu pro Amaltheu Chrudim a bude vyplácena na etapy. V současnosti kraj hledá dětské psychiatry, jichž je ale nedostatek v celé republice. "Pro možné zájemce jsme připravili různé pobídky, ale zatím jsme nebyli úspěšní," uvedl Šotola.