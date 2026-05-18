Na středních školách v Pardubickém kraji zbývá přes 800 volných míst

Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy v Pardubickém kraji zbývá více než 800 volných míst. Vyplývá to z údajů Školského portálu Pardubického kraje. Uchazeči o studium se mohou hlásit na obory s výučním listem na odborných učilištích, ale i na gymnázia a maturitní obory odborných škol.
K osmiletému studiu gymnázia se mohou žáci přihlásit v Moravské Třebové na Svitavsku. Žáci se mohou hlásit i na čtyřleté humanitní gymnázium v Jevíčku. Z maturitních oborů zbývají místa například na Integrované střední škole Moravská Třebová, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici, Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice nebo na Střední průmyslové škole v Chrudimi. Velké jsou i neobsazené kapacity na učebních oborech.
Podle Andrey Peškové z odboru školství krajského úřadu je volných míst na středních školách ještě o něco více, ředitelé nemají povinnost hlásit všechna na Školský portál. Úplná nabídka je v elektronickém systému přihlašování DiPSy. Některé školy si také ponechávají volná místa pro žáky, kteří opakují ročník, a druhé kolo nevyhlašují.
Kvůli nižšímu počtu dětí vycházejících z devátých tříd základních škol mírně klesá počet studentů středních škol. Do budoucna bude tento trend ještě výraznější. V regionu se již několik let snižuje porodnost, se zpožděním tento demografický vývoj zasáhne i střední školy.
Přihlášku do druhého kola lze podat elektronicky v systému DiPSY do půlnoci 25. května. Je také možné ji poslat nejpozději tentýž den poštou nebo donést do školy ve stejném termínu osobně. Přijímací zkoušky se nedělají, použijí se ty z prvního kola. Výsledky budou zveřejněny 23. června.