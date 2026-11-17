Na třídě Míru v Pardubicích dnes mimořádně zaparkoval trolejbus, který pamatuje listopadové události roku 1989. Návštěvníci si v něm mohli prohlédnout tematickou expozici věnovanou sametové revoluci, kterou připravila organizace Paměť národa, řekla ČTK za organizátory Jana Švecová.
Vystavený trolejbus byl Škoda 14Tr, kterému se přezdívá čtrnáctka. Jde o typ vozidla, který se vyráběl od roku 1982 do konce 90. let. Mezi řidiči MHD byl hodně oblíbený, řekl Ladislav Cihlo z dopravního podniku.
"Bylo to vozidlo, které bylo konstruované přímo jako trolejbus s vlastní karoserií. Dnešní vozy jsou v podstatě autobusy doplněné o elektrickou výzbroj. Ovládání čtrnáctky bylo jednoduché, vozidlo nemělo přehnanou elektroniku, která by ho vyřazovala z provozu. Pro řadu řidičů to byl spolehlivý a nenáročný vůz," řekl Cihlo.
Zprávy o brutálním zásahu bezpečnostních složek proti studentům na pražské Národní třídě ze 17. listopadu 1989 začaly postupně přicházet také do Pardubic. Revoluční události tam nabraly konkrétní podobu 20. listopadu. Dopoledne se sešli představitelé pardubického disentu v čele s Jarmilou Stibicovou. Ještě téhož dne odpoledne vzniklo ve Východočeském divadle místní Občanské fórum. Na večerním setkání s veřejností pak herci přečetli společné prohlášení. Stibicová se ho však nezúčastnila. Cestou do divadla ji u takzvané Myší díry zatkla Státní bezpečnost.
V úterý 21. listopadu se do protestního dění zapojilo také pardubické gymnázium, které tehdy vedl ředitel Josef Kubát. V ulicích se začaly objevovat první letáky a na večerní shromáždění před divadlem dorazily podle odhadů zhruba dva tisíce lidí.
V pátek 24. listopadu se v kulturním domě na Dukle uskutečnilo diskusní fórum pro studenty a zaměstnance pardubického podniku Paramo. Mezi hosty byla také herečka Věra Galatíková z Městských divadel pražských. Zúčastnila se i večerní demonstrace před Východočeským divadlem, kde zazněla zpráva o rezignaci Miloše Jakeše a celého předsednictva Ústředního výboru KSČ, které nabídlo své funkce k dispozici.
K celostátní generální stávce v pondělí 27. listopadu se připojila řada pardubických podniků. Před Východočeským divadlem a na dnešním náměstí Republiky se shromáždily desetitisíce lidí.
Sametová revoluce symbolicky spojila také dva tradiční rivaly, Pardubice a Hradec Králové. V neděli 3. prosince se konala akce nazvaná Řetěz lidských rukou, jejímž cílem bylo propojit obě východočeská města. Přestože se vytvořil dlouhý lidský řetěz, obě města se nakonec propojit nepodařilo.