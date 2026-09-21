Na Univerzitě Pardubice začalo letos studovat skoro 3900 lidí

Akademický rok na Univerzitě Pardubice dnes zahájilo více než 7500 studujících, z toho téměř 3900 nastoupilo letos nově. Zájem o studium zůstává srovnatelný s loňskem, škola obdržela více než 10.000 přihlášek, uvedla univerzita v tiskové zprávě.
Nejvíce mladých lidí, přibližně 2900, míří studovat bakalářské obory. Dalších 971 posluchačů nastupuje do navazujících magisterských programů a 39 do doktorského studia.
Nejvíce studujících má Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta Jana Pernera. Právě o studium na těchto fakultách byl také největší zájem mezi uchazeči. Vyšší zájem zaznamenává v posledních třech letech také Fakulta filozofická.
Zahraniční studující tvoří součást univerzitního prostředí. V současnosti je na škole zapsáno 440 cizinců. Celkem 333 z nich je ze zemí mimo Evropskou unii, nejčastěji z Ukrajiny, Kazachstánu, Etiopie, Běloruska a Ghany. Nejvíce z nich studuje na Fakultě chemicko-technologické. Ze Slovenska je na Univerzitě Pardubice zapsáno 90 studujících.
V zimním semestru přijede do Pardubic také přibližně 100 zahraničních studujících z výměnných programů, nejvíce Erasmus+. Nejčastěji budou přijíždět z Portugalska, Španělska, Turecka a Tchaj-wanu. Více než polovina z nich bude studovat na Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě filozofické.
Univerzita Pardubice vznikla v roce 1994, její předchůdkyní byla Vysoká škola chemická založená v Pardubicích v roce 1950. Je to jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v kraji. Na sedmi fakultách nabízí více než 200 studijních programů.