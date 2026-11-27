Muzeum v přírodě Vysočina, které spravuje skanzen na Veselém Kopci a menší Betlém v Hlinsku, připravilo na adventní období několik akcí. V sobotu začne program Vánoce na Veselém Kopci, jenž potrvá do 6. prosince, první den je v plánu i koncert. Na sváteční období chystají speciální nabídku i některé další památky v regionu.
Na Veselém Kopci slavnostně vyzdobené roubenky přiblíží způsoby oslavy vánočních svátků v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. "V letošním roce bude provázet expozice motiv obdarování. Návštěvníci se například dozví, jak důležité bylo o vánočních svátcích červené jablíčko, nebo jaké a zda vůbec dostávaly děti vánoční dárky," uvedla etnoložka Ilona Vojancová. Po celou dobu trvání programu bude možné sledovat ukázky výroby vánočních předmětů, například malování skleněných ozdob, výrobu ozdob ze skleněných perliček, pletení ozdob ze slámy nebo pečení perníků z dřevěných forem. O víkendech atmosféru zpestří hudební vystoupení.
V sobotu 5. prosince bude na Veselém Kopci nadělovat Mikuláš se svým doprovodem. Po celý den bude Mikuláši i návštěvníkům hrát flašinet. Děti i dospělí se mohou zastavit v jedné z připravených dílniček a vyrobit si něco na památku. Poslední den vánoční výstavy bude 6. prosince tradičně patřit jarmarku. Zúčastní se ho vybraní řemeslníci z celé České republiky. K dostání budou výrobky z keramiky, vánoční ozdoby a dekorace, tradiční hračky, výrobky ze dřeva a přírodní kosmetika. Program oživí vystoupení Staročeských koledníků z Plzně a v areálu bude občerstvení, káva i horká medovina. Vstup na Adventní jarmark bude v letošním roce zdarma.
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku začne 9. prosince výstava Betlém vánoční, potrvá do konce roku. Návštěvníci nahlédnou ve svátečním čase do domácností původních obyvatel a budou si moci představit, jakým způsobem v minulosti rodiny adventní čas prožívaly. V jednom z objektů mohou obdivovat betlémy lidových tvůrců ze dřeva, slámy, papíru či keramiky ze sbírky muzea.
V sobotu začnou i vánoční prohlídky zámku Litomyšl, konat se budou vždy od čtvrtka do neděle. Lidé uvidí, jak se slavily Vánoce ve šlechtických kruzích, případně jestli aristokraté mysleli i na své sloužící. Také Východočeské muzeum připravuje na zámek v Pardubicích sérii adventních akcí. Na programu budou vánoční prohlídky zámku, adventní dílny, Mikulášská obchůzka, světelný park na valech i drobná výstava v pokladně. Hrad Svojanov na Svitavsku plánuje na 12. prosince adventní koncert a oba víkendové dny speciální vánoční prohlídky.