Na Všehrdově náměstí v Chrudimi bude Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

Chrudim nechá upravit nebytové prostory v objektu na Všehrdově náměstí, který využívala policie. V prvním patře chce nezisková organizace Amalthea otevřít Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Náklady dosáhnou 2,2 milionu korun, řekl dnes novinářům radní Aleš Nunvář (Piráti).
"Společně jsme našli prostory, které se budu rekonstruovat. Centrum by mělo začít fungovat na podzim nebo koncem letošního roku. Nabídne propojení sociálních a zdravotních služeb," uvedl Nunvář. Centrum bude založené na spolupráci více odborníků, v týmu bude působit sociální pracovník, sociální pedagog, psycholog, psychiatr nebo zdravotní sestra. Ročně by mělo obsloužit stovku dětských a mladistvých pacientů jak ambulantně, tak terénní formou.
V části bývalé policejní budovy vznikne ordinace, konzultační místností pro klienty a kanceláře pro personál. Kromě obnovy rozvodů bude nutné doplnit zásuvky, vymalovat a opravit kuchyňku.
"Duševní zdraví dětí a mladistvých se zejména po covidu zhoršilo. Jsem rád, že stát prostřednictvím Pardubického kraje pomáhá vzniku takových center, my jako město to podporujeme," dodal Nunvář.
V Pardubickém kraji již existují čtyři centra duševního zdraví pro dospělé, pro mladší pacienty ale chybí. V západní části regionu bude působit v této oblasti Amalthea, ve východní bude tyto služby zajišťovat Charita Polička, které se uvolnily prostory po přestěhování administrativního zázemí do zrekonstruované části barokní radnice.