Pardubice chtějí nábřeží, které bude chloubou. Pokud ovšem najdou dost peněz

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. Politici chtějí mít projekty připravené tak, aby v případě volných peněz mohli okamžitě stavět. Plán má podporu napříč politickým spektrem, a nemusely by tak být problémy s jeho schválením, jako spíš s jeho financováním.
Dá se říct, že to je promarněná šance. Pardubicemi protékají na české poměry hned dvě velké řeky, ale krajské město nemá ani jedno klasické nábřeží.

V případě menší Chrudimky brání v přístupu k řece protipovodňová opatření nebo rodinné domy. Kolem Labe se na území města rozprostírá příroda, leckde i dost divoká.

To samo o sobě nemusí být na škodu, nicméně alespoň jedno slušné nábřeží, které je třeba v sousedním Hradci Králové, by se určitě hodilo. A podle politiků by mělo vzniknout za enteria arenou, tedy na dnešním nábřeží Václava Havla. To dnes však tvoří jen parkoviště a kotviště výletní lodi Arnošt.

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních lokalit v těsné blízkosti řeky Labe a Tyršových sadů. (3.listopadu 2025)
„Připravujeme studii budoucího využití nábřeží Václava Havla, bývalých jatek nebo ulice U Stadionu a dalších míst v okolí. Celé toto území je velmi cenné a město by mělo mít jasnější představu, jak ho v etapách citlivě proměnit,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Dokument podle něj navrhne lepší využití míst kolem řeky nebo vymezí lokality pro bydlení. „Nechceme vize do šuplíku, chceme přinést reálné návrhy, které bude možné v etapách uskutečnit. Zároveň budou citlivě reagovat na to, co tam dnes už máme, naváže to na Tyršovy sady, zámek nebo tamní sportoviště,“ řekl Rychtecký.

Studie má město vyjít přibližně na 3,5 milionu korun

Město za studii, kterou chce mít hotovou a odprezentovanou příští rok v červnu, zaplatí 3,5 milionu korun. Radnice tak začne brzy vybírat autora dokumentu.

Studie se bude týkat oblasti pod zámkem, u zdymadla a stadionu až k Sukově třídě a také pravého břehu Labe a části plochy u Paláce Pardubice a telekomunikační věže směrem k Polabinám.

„Jen je škoda, že tam není zahrnuta také oblast, kde to mají skoupené developeři za Labskou ulicí. Záměr města kvituji, je nejvyšší čas, aby se nábřeží Václava Havla stalo důstojným místem hodné jména našeho prezidenta,“ řekl opoziční zastupitel Vít Ulrych z KDU-ČSL, který v roce 2020 uspěl s návrhem, aby se místo jmenovalo po Havlovi. Přeje si také, aby na nábřeží nezůstalo parkoviště.

Autoři studie budou navrhovat řešení cyklistické a automobilové dopravy včetně parkování a cesty pro pěší. Také by měli popsat, komu patří pozemky nebo co tam povoluje územní plán. Budou mít za úkol vytvořit i krajinářskou a urbanistickou koncepci.

„Měl by vzniknout návrh až sedmi etap včetně vizualizací a informací, kde by město mělo být investorem, kam pustí soukromníky, aby to byl dlouhodobý rozvojový dokument,“ řekl Rychtecký.

U řeky by mohly být další cyklostezky, pobytové plochy. Oblast má velký potenciál, jsou tam pozemky po bývalých jatkách a bývalé hale ČSTV. Město chystá obnovu Brány borců u Stadionu Arnošta Košťála a většina zastupitelů si přeje, aby ulice U Stadionu byla příjemnější pro pobyt lidí, ne jen průchozím místem. „Oblast bývalých jatek má obrovskou hodnotu, mnoho developerů se o ně zajímalo,“ dodal náměstek Rychtecký.

Velkou výhodou je, že plán má podporu napříč politickým spektrem, a nemusely by tak být problémy s jeho schválením. Naopak potíže mohou být, tak jako obvykle, s financováním akce.

Pardubice chtějí po deseti letech obnovit Tyršovy sady i zeleň u zámku

„V zásadě jde o to, abychom byli nachystaní na chvíli, kdy se nám uvolní peníze. Žádáme třeba stát o dotaci na výstavbu školy v bývalých kasárnách TGM, pokud ji dostaneme, uvolní se nám peníze, které můžeme použít na první etapu výstavby nábřeží,“ uvedl náměstek primátora René Živný zvolený za Společně pro Pardubice.

