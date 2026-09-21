Nadační fond Homerun Pardubického kraje vyplatil na stipendiích 1,3 milionu Kč

Nadační fond Homerun, kterým Pardubický kraj podporuje vysokoškolské studenty a motivuje je k návratu do regionu, získal za první rok činnosti téměř sedm milionů korun. K podpoře vybral 16 studentů vysokých škol a na stipendiích jim vyplatil 1,3 milionu korun, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Na financování aktivit fondu se podílí Pardubický kraj, některá města, regionální firmy, Česká spořitelna i individuální dárci.
Cílem fondu není pouze poskytovat stipendia. "Chceme mladým lidem ukázat, že i jejich rodný region jim může nabídnout zajímavou profesní budoucnost a že má smysl se po studiích vracet domů a podílet se na jeho dalším rozvoji," uvedl hejtman a místopředseda správní rady Martin Netolický (3PK).
Loni na podzim bylo v pilotních grantových výzvách vybráno deset stipendistů z oblasti České a Moravské Třebové. V druhé grantové výzvě letos na jaře se k nim přidalo dalších šest studentů.
Podpora nekončí finančním příspěvkem. Fond chce studenty dlouhodobě propojovat s regionem, místními firmami, školami, institucemi a konkrétními profesními příležitostmi. Cílem je, aby mladí lidé nevnímali rodný region pouze jako místo, ze kterého odešli studovat, ale také jako prostor, kam se mohou vrátit, profesně se uplatnit a sami se podílet na jeho dalším rozvoji.
Nově se do grantového programu kromě České a Moravské Třebové zařadí i Svitavsko a oblast kolem Králíků, která rovněž patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území regionu. Podpora se zaměří také na středoškoláky, cílem bude rozvíjet projektové myšlení, kreativitu a schopnost mladých lidí aktivně hledat řešení reálných výzev regionu. Studenti budou zpracovávat projektové záměry na témata vyhlášená fondem ve spolupráci s veřejným a firemním sektorem. Pod vedením zkušených mentorů projekty dopracují a představí odborné komisi. Autoři nejlepších projektů získají ocenění a především zkušenosti s projektovým řízením, prezentací vlastních nápadů i spoluprací s odborníky.
Dalším krokem bude rozvoj pilíře Živý region. Jeho prostřednictvím chce fond podporovat konkrétní nápady a projekty, které přispívají k oživení veřejného prostoru, komunitního života a celkové atraktivity regionů. Aktuální grantové výzvy, příběhy stipendistů, připravované projekty i možnosti zapojení jsou průběžně zveřejňovány na www.homerunfond.cz a sociálních sítích.