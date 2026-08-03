Nadační fond Homerun rozšíří program o studenty ze Svitavska a Králicka

Nadační fond Homerun Pardubického kraje, který podporuje vysokoškolské studenty a má motivovat mladé lidi po absolutoriu k návratu do rodných míst, od podzimu rozšíří grantový program. Vedle České a Moravské Třebové do něj bude zařazeno i Svitavsko a Králicko, která rovněž patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území regionu, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Fond již podruhé vybíral studenty, kteří získají stipendium.
Po jarní grantové výzvě správní rada fondu potvrdila podporu šesti vysokoškolákům. Studují obory, které jsou pro budoucí rozvoj regionu důležité. Mezi nimi jsou psychologie a pedagogika, učitelství matematiky, techniky a informatiky, management, právo nebo umělá inteligence a zpracování dat. Právě technické, pedagogické, manažerské i právní profese patří dlouhodobě mezi oblasti, ve kterých region potřebuje nové odborníky.
Od září začne s novými stipendisty také intenzivnější spolupráce. Kromě finanční podpory se zapojí do aktivit nadačního fondu jako ambasadoři, budou představovat své studijní příběhy, účastnit se komunitních akcí a motivovat další mladé lidi k tomu, aby svou budoucnost spojili právě s Pardubickým krajem.
Vloni v prosinci obdrželo stipendia prvních deset studentů z oblasti České Třebové a Moravské Třebové. Pro zimní semestr 2025 získal každý 50.000 korun se závazkem návratu, práce či podnikání po ukončení studia v délce jednoho roku v daném regionu. Podle krajských statistik se chce až pětina mladých lidí odstěhovat z regionů, které sociálně a hospodářsky zaostávají.
Vedle vysokoškolských programů fond připravuje nový program pro studenty středních škol. Jeho cílem bude rozvíjet projektové myšlení, kreativitu a schopnost mladých lidí aktivně hledat řešení reálných výzev regionu. Studenti budou ve dvoukolové soutěži zpracovávat projektové záměry na témata vyhlášená fondem ve spolupráci s veřejným a firemním sektorem. Pod vedením zkušených mentorů své projekty dopracují a představí odborné komisi. Autoři nejlepších projektů získají ocenění a především zkušenosti s projektovým řízením, prezentací vlastních nápadů i spoluprací s odborníky.