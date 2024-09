Obce bojují o záchranu historických nádraží, budovy jsou často na spadnutí

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

V osadě Nectava na Svitavsku, která spadá pod obec Březinky, stojí železniční zastávka z konce 19. století. Přestože tu vlaky jezdí jen o víkendech, obec má zájem o zachování této historické budovy.

„O zastávku jsme bojovali už dříve. Když přišla možnost bezúplatného převodu, neváhali jsme ani minutu,“ říká starosta Březinek Jiří Wolf. Obec plánuje objekt zachovat pro turistický ruch.

Budovu v žalostném stavu chce obec na své náklady zrekonstruovat. Možnost, že by ji Správa železnic (SŽ) nahradila moderní jednoduchou zastávkou, odmítá. „Nikdo si nedovede představit, že by se zastávka srovnala se zemí a místo pěkného domku by uprostřed osady vznikl nějaký betonový bunkr. Chceme budovu zachránit kvůli turistickému ruchu. Jezdí k nám spoustu turistů na kolech. Naším zájmem je, aby zastávka nedělala obci ostudu,“ tvrdí Wolf k plánům, které počítají i s obnovou čekárny.

Nádražní budovy, o které SŽ nemá zájem Brandýs nad Orlicí (část)

Bylany

Březinky-Nectava

Chrudim-staré nádraží

Mladkov

Moravský Karlov

Bílá Voda

Dolní Dobrouč

Březinky nejsou v Pardubickém kraji jedinou obcí, které se nelíbí, jak neudržované zastávky chátrají.

Na spadnutí je i nádražní budova v Bylanech na nevyužívané trati mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem, která zůstává záložní variantou pro napojení skladu Správy státních hmotných rezerv.

„Je za pět minut dvanáct. Je to dominanta obce. Umíme si představit, že by v budově mohly být sociální byty nebo že by mohla sloužit pro potřeby obce. O budovu jsme zažádali v roce 2020. Snad se už konečně začne něco dít,“ sděluje starosta Bylan Tomáš Hrubý.

Hned dvě zastávky chce před demolicí zachránit Červená Voda na Orlickoústecku. Na budovu v Moravském Karlově, kde by rádi vybudovali komunitní centrum s volební místností, byl už dokonce vydán demoliční výměr. Železničáři nabídli bezúplatně i část historické nádražní budovy s dřevěnou přístavbou Brandýsu nad Orlicí.

Místo demolice převod

Správa železnic se poučila z minulých let, kdy obcím nevyužívané a chátrající budovy poskytovala za odhadní cenu. Pachuť z toho dodnes cítí v Krouně, kde SŽ za starou nádražní nemovitost z dob Rakouska-Uherska chtěla od obce 800 tisíc korun. Obec navrhovala prodej za symbolickou korunu s tím, že ponese náklady na rekonstrukci. Ekologická organizace Hnutí Duha poté zjistila, že státu vznikla škoda, neboť demolice budovy a výstavba betonového přístřešku vyšla na dva miliony korun.

„Aktuálně v Pardubickém kraji probíhají jednání o převodu nádražních budov v Bylanech, Březinkách-Nectavě, na starém nádraží v Chrudimi, v Mladkově, Moravském Karlově, Bílé Vodě a Dolní Dobrouči. Jednání jsou v různé fázi,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Tam, kde nádražní budovy nepustnou a jsou v nich třeba byty, se o bezúplatných převodech nejedná. To je i případ Dolní Dobrouče. „Budovu nám nabídla Správa železnic sama. Není to objekt, který by byl úplně v našem zájmu. Stojí na okraji obce. Obec by chtěla na svá bedra vzít spíše výstavbu parkoviště v jejím sousedství. Na radě a zastupitelstvu budeme řešit, jak s nabídkou naložíme. Na rozmyšlenou máme čas do konce září, odhadní cena má být stanovena znalcem,“ řekl starosta Dolní Dobrouče Pavel Šisler k dvoupodlažní budově, ve které je obydleno pouze vrchní patro.

Starostům obcí, které o nádražní budovy zájem mají, vadí, jak dlouhý je proces kolem převodu budov do jejich majetku. „Řekli nám, že bezúplatný převod se bude projednávat na několika úrovních. Konečné slovo budu mít česká vláda. Do roka to nejspíš nebude. Bude to běh na dlouhou trať,“ očekává Roman Buchtel, starosta Brandýsa nad Orlicí, kde zatím o konkrétním využití zvenku opravené nádražní budovy nerozhodli.

„Zda budovu využijeme pro společenské využití pro naše spolky nebo nějaké minimuzeum je zatím v řešení. Padaly už nápady, že by v dřevěné přístavbě mohla být během Brandýského mámení třeba nějaká výstava. Objevily se návrhy i na bowlingovou dráhu. Zatím nevíme, zda je to reálné,“ dodal.

Ne všechny budovy ve Správě železnic mimo velká města pustnou. V přípravě jsou například opravy menších stanic v Chrasti nebo v Hlinsku.

„V Chrasti v současné době probíhá zpracování dokumentace pro společné povolení, realizaci bychom rádi odstartovali na přelomu roku. Předpokládané náklady dosahují 27 milionů Kč. V případě nádražní budovy ve stanici Hlinsko v Čechách v současné době probíhá zpracovávání podkladů pro vypsání tendru na zhotovitele stavby, ta by měla odstartovat v listopadu,“ uvedla mluvčí ŠZ k opravě s předpokládanou cenou 55 milionů korun.