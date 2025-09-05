Podchod, kde Správa železnic přetřela díla studentů, vyzdobí schválení ptáci

Radek Latislav
  14:12
Správa železnic vypsala výběrové řízení na výmalbu podchodu na nádraží v Ústí nad Orlicí. Původní street artové malby studentů místní uměleckoprůmyslové školy, které Správa železnic nechala bez vědomí školy na konci loňského roku odstranit, nahradí mainstreamové malby ptáků.
Finální podoba maleb, jejíž návrh vznikl ve spolupráci se studenty...

Finální podoba maleb, jejíž návrh vznikl ve spolupráci se studenty orlickoústecké umprumky. Malby však už bude provádět firma. | foto: Správa železnic

Původní studentskou výmalbu nádražního podchodu v Ústí nad Orlicí nechala...
Původní studentskou výmalbu nádražního podchodu v Ústí nad Orlicí nechala...
Finální podoba maleb, jejíž návrh vznikl ve spolupráci se studenty...
Finální podoba maleb, jejíž návrh vznikl ve spolupráci se studenty...
18 fotografií

Když na konci loňského roku nechala Správa železnic v podchodu nádraží v Ústí nad Orlicí zamalovat šedou barvou umělecká díla studentů tamní umělecké školy, bylo to jak blesk z čistého nebe. Bez vědomí školy a studentů, kteří neútulný podchod zlidšťovali street artovými malbami více než pět let, se železničáři rozhodli originální díla dnes již úspěšných tvůrců odstranit.

Pachuť, která se nad nešťastným rozhodnutím dlouho vznášela, je pryč. Správa železnic chce do konce října ve spolupráci se školou přeměnit zdi podchodu na barevnou plochu s ptáky.

Umělecká svoboda mladých výtvarníků, kteří měli před lety se štětci a fixy volnou ruku, šla nyní stranou. Výmalbu dlouhého podchodu s dopředu schváleným grafickým návrhem zhotoví profesionální tvůrci.

„Původní výmalba byla hodně svobodná, vlastní témata s ekologickým podtextem vytvářeli sami studenti. Někomu to možná mohlo připadat jako ne příliš tematické, nebo naopak někoho mohl dráždit výrazněji projevený názor. Nyní byla snaha získat jednotné téma, které bude v uvozovkách přijatelné pro všechny zainteresované strany,“ řekl zástupce pro výtvarné obory a vedoucí ateliéru grafického designu orlickoústecké umprumky Bohuslav Špaček.

VIDEO: Podchody ústeckého nádraží začínají měnit štětce a fixy z „umprumky“

Na rozdíl od původní výmalby, na které studenti nad rámec výuky bez nároku na honorář pracovali zhruba pět let, by nové ztvárnění podchodu s více než stometrovou délkou mělo být hotové de facto na klíč do konce října. Správa železnic vypsala v těchto dnech výběrové řízení na výmalbu předem schváleného grafického návrhu, které se bude rozkládat na celkové ploše 813 m2.

Správci podchodu preferovali motivy železnice

Společným tématem jsou ptáci, konkrétně vzácné druhy vyskytující se v okolí Ústí nad Orlicí.

Správa železnic původně preferovala motivy železnice či reálie spjaté s městem. „Hodně se v tom angažovala městská architektka Petra Coufal Skalická, která zainteresované strany spojila, a vznikl studentský workshop, na který přijel Honza Šrámek, což je etablovaný ilustrátor a tvůrce murálových maleb, společně s Veronikou Rút, což je člověk, který se zajímá hodně o veřejný prostor a jeho kultivaci,“ vysvětlil Špaček, co stálo za usmířením a pokračováním spolupráce se železničáři.

Ptačí téma bylo vybráno, aby nebylo kontroverzní a bylo přijatelné pro širokou veřejnost. Studenti vytvořili mnoho skic na téma ptáků pod vedením Jana Šrámka, který pomohl návrhy sjednotit do celistvého konceptu. Nová malba bude využívat šest až osm základních barev, což jí má dodat jednotný vizuální dojem, a bude barevnější než původní grafické pojetí s decentními akcenty.

„Součástí projektu budou ,ptačí budky’ s vestavěnými reproduktory, které budou přehrávat smyčky zvuků ptáků, aby z toho cestující lidé měli i trochu jiný zážitek,“ dodal vedoucí ateliéru grafického designu. Workshopu se kromě studentů a pedagogů zúčastnil i starosta města Petr Hájek.

I kvůli obrovské ploše podchodu se SŽ rozhodla zakázku svěřit profesionálním malířům. Počítá se, že studenti budou pomáhat s detaily. „Pro samotnou realizaci výmalby jsme po společné dohodě zvolili cestu výběrového řízení. Nová výmalba by měla být hotová do konce října,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Podle Špačka i přes počáteční rozčarování sjednocený a profesionálně realizovaný koncept dává smysl a je pro školu cennou zkušeností. „Trošku náš mrzí, že autorská práce studentů v novém pojetí moc nebude, že je to téma na zakázku, ale na druhou stranu až to vznikne celé najednou, dává to smysl. Jsme jediná státní umělecká škola v Pardubickém kraji a pro nás je nádraží výkladní skříní. Když se řekne, že výmalbu navrhovali naši studenti, tak to je pro nás dobrá reklama,“ dodal Špaček.

Studenti začali nádražní podchod v Ústí nad Orlicí zdobit v roce 2017:

