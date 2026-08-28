Světoznámého skladatele Bohuslava Martinů si Polička připomíná rodnou světničkou i každoročním festivalem. Od nynějška si nejslavnějšího poličského rodáka mohou místní i návštěvníci připomenout také u zurčícího potůčku za doprovodu melodií jeho slavné kantáty Otvírání studánek.
Náměstí Bohuslava Martinů obklopující novogotický kostel svatého Jakuba, v jehož věži se skladatel narodil a odkud ho pohled na zvlněnou krajinu inspiroval k pozdější tvorbě, se totiž zásadním způsobem proměnilo.
Voda zde přitom, stejně jako v jednom z jeho nejslavnějších děl vystupuje jako klíčový motiv. Dominantou prostoru je bronzová kašna, ze které voda vytéká do potůčku, který obtéká kostel a přes několik stupňů vtéká do malé žulové kašny, aby se v uzavřeném koloběhu pomocí čerpadel vracela zpět. A nemůže chybět ani vyvěrající studánka symbolicky připomínající nejznámější dílo poličského rodáka.
Od poloviny srpna, kdy technici doladili poslední detaily a sofistikovanou soustavou napustili více než šesti kubíky vody, se místo stalo novým magnetem pro lidi.
„V podstatě od dokončení všech prací a odstranění plotů se na náměstí neuvěřitelným způsobem proměnila atmosféra místa. Lidi se tam zastavují, děti se cákají ve vodě, pouštějí lodičky a posedávají na nových schodech v zeleni,“ všímá si Pavla Juklová, ředitelka poličského muzea, které sídlí nedaleko.
Dešťová voda pro vodní prvky i zavlažování
Vodní prvky s 63 metrů dlouhým potůčkem protékajícím celým obnoveným náměstím s novými terasami a travnatými plochami, které nabízejí možnosti k odpočinku a posezení, se s nově vysázenou zelení staly jedním z nejvýraznějších symbolů nové podoby náměstí.
Nevšední představení obnoveného náměstí Bohuslava Martinů
sobota 29. srpna
Probouzení studánky
Rozkvetlé melodie
Na skok v Paříži
Hudební inspirace
Mezi snem a skutečností
A nešlo jen o kosmetický zásah na povrchu. Pod historickou dlažbou vznikl důmyslný systém nádrží, čerpadel a potrubí, který využívá dešťovou vodu ze střech kostela sv. Jakuba nejen k doplňování vodních prvků, ale i k zavlažování zeleně.
„Pod novou terasovitou plochou před kostelem se ukrývají dvě betonové nádrže, jedna s objemem 34 metrů kubických slouží jako zásobník pro závlahu a druhá, do které se vejde 30 kubíků vody, pro retenci dešťových vod. Pro zavlažování má být využívána v ideálním případě dešťová voda ze střechy kostela. Samotná závlaha pak funguje automaticky pomocí výsuvných trysek,“ uvedla mluvčí města Poličky Naděžda Šauerová ke skrytému systému, který potřebnost závlahy vyhodnocuje podle vlhkosti a teploty vzduchu. Stromy a keře bude v parném létě udržovat při životě kapková závlaha pomocí drenážního potrubí.
V případě nedostatku dešťové vody umí systém doplnit stav i z vodovodní sítě. Pitná voda má však činit jen asi 5 procent celkového předpokládaného objemu pro závlahu.
Socha malého Bohouška zatím chybí
Obnovené náměstí bude připomínat nejslavnějšího rodáka nejen vodou, ale také hudbou. Podobně jako v Klášterních zahradách v Litomyšli, kde se lze u vodní plochy obklopené sochami Olbrama Zoubka zaposlouchat do hudby pocházející z pera Bedřicha Smetany, mohou návštěvníci relaxovat u tzv. hudební lavičky. Ozvučená je také bronzová kašna, která ožije třikrát denně.
„Každý si u lavičky může po navolení poslechnout 12 vybraných ukázek z velmi široké a pestré tvorby Bohuslava Martinů. A od jara do podzimu se v pravidelných časech po odbití zvonů ve 14:05, 16:05 a 18:05 u bronzové kašny rozezní pětiminutová skladba v podobě úryvků z Otvírání studánek, které doprovodí trysky v kašně,“ popisuje Juklová nové možnosti obnoveného náměstí, které vznikly na počest Bohuslava Martinů.
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Polička vzdá hold slavnému rodákovi Bohuslavu Martinů, obnoví náměstí
Nejvýraznější připomínka skladatele však na náměstí zatím chybí. Podle původní studie má prostoru směrem do Riegrovy ulice dominovat socha malého Bohouška, který běží s housličkami. „Socha Bohuslava Martinů má malinko zpoždění. Vybrali jsme už konkrétního zhotovitele. Po jejím vyhotovení máme v plánu ji na náměstí instalovat příští rok. Základ pro sochu už máme v zemi připravený, abychom do nového prostranství už nemuseli nijak zasahovat,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů.
Dokončením náměstí Bohuslava Martinů Polička uzavírá dvacetiletou éru obnovy celého historického jádra včetně Palackého náměstí. „Poslední etapa byla bezkonkurenčně nejdražší ze všech etap. Rozsah díla je obrovský. Do historického jádra jsme investovali 200 až 300 milionů korun. Završení rekonstrukce historického jádra obnovou náměstí Bohuslava Martinů je pro nás sváteční chvílí. O to víc, že je to duchovní centrum města, kde se narodil Bohuslav Martinů,“ dodal Martinů.
Poslední etapa vyšla město na více než 47 milionů korun, z toho 19 milionů korun pokryla evropská dotace na podporu budování zelené infrastruktury.