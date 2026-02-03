Obchvat ulevil dopravě v centru Pardubic, radní tak mohou spustit opravu náměstí

Milan Zlinský
  10:52aktualizováno  10:52
Pardubice by už příští rok chtěly začít opravovat náměstí Republiky. V prostoru mezi Zelenou bránou a divadlem by mělo ubýt aut a přibýt zeleně. Akce vyjde na desítky milionů korun.
Náměstí Republiky v Pardubicích

Náměstí Republiky v Pardubicích | foto: MF DNES

V pardubickém podchodu provozoval restauraci Václav Reindl. Co s ní bude nyní,...
Podchod u Zelené brány vyrostl na začátku sedmdesátých let minulého století....
Provozovatel pardubické restaurace Kra kra Václav Reindl se nyní s magistrátem...
Prostor mezi Zelenou bránou a kostelem sv. Bartoloměje v centru Pardubic není...
11 fotografií

Dokud nebude dokončen severovýchodní obchvat, nemůžeme dělat větší práce v centru města. Musí tak počkat třeba přeměna náměstí Republiky. Tohle říkali pardubičtí politici roky. Ovšem po obchvatu města se už dva měsíce jezdí, a tak je čas na oprášení letitých plánů.

„Severovýchodní obchvat funguje mnohem lépe, než většina z nás čekala. Podle měření ubyla na Sukově třídě zhruba třetina aut. Těch tam přitom dříve jezdilo i více než 11 tisíc denně. Konečně tak máme prostor pustit se do opravy okolí Zelené brány,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Obnova náměstí Republiky, na kterou by politici rádi získali i dotace z Evropské unie, by mohla začít v příštím roce přípravnými pracemi. Nejdřív ovšem bude nutné modernizovat kanalizaci, což jistě způsobí v centru mírná dopravní omezení. Práce chce město směřovat na léto, kdy jezdí ve městě méně aut.

„Budeme brzy žádat o stavební povolení na projekt. Následně začnou některé práce na inženýrských sítích. Vodárny budou muset vyvložkovat kanalizaci, vede tudy jedna z hlavních kanalizačních stok ve městě,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Kvůli pracím v podzemí bude nutné udělat na silnici dvě montážní jámy. Stavební práce chce město sjednat už na tyto prázdniny. „Potom začne postupné předláždění náměstí, bude se to dělat asi na čtyři etapy, aby náměstí mohlo po celou dobu prací sloužit veřejnosti a dopravě. K větším omezením dojde až v roce 2027 a v dalších letech,“ řekl primátor, který naopak odmítl, že by se ve stejné době opravoval i východní konec třídy Míru, na kterém se sype dlažba. „Tyto dvě akce se určitě nebudou konat najednou,“ doplnil Nadrchal.

Konečně se také vyřeší, co s podchodem

S obnovou náměstí město definitivně rozhodne o osudu podchodu, který vede z třídy Míru k Zelené bráně. Pochází z roku 1973. V 70. letech tam přibyly dva eskalátory, které v 90. letech město při rekonstrukci odstranilo. V roce 2016 podchod město kvůli havarijnímu stavu zavřelo. Kritici by jej rádi zachovali, město ho ale pravděpodobně zasype a zbourá nadzemní vchody.

„Je to těžké téma. Pokud tam bude přechod a podchod, lidé podchod budou využívat minimálně. Když tam zůstane jenom podchod, lidé polezou do silnice. Současné trendy jsou takové, že se silnice přechází na povrchu,“ řekl primátor a doplnil, že místem, kde bývala restaurace Kra Kra, budou vedeny kabely a sítě.

Více zeleně na úkor aut. U pardubického Grandu zmizí téměř celé parkoviště

Podchod se tak úplně zasypávat nebude. „Odstraníme ale ty kopule u vchodů do podchodu, které hyzdí náměstí,“ uvedl primátor Jan Nadrchal.

Město původně chtělo hlavně obnovit pouze část náměstí u kostela sv. Bartoloměje, později rozšířilo záměr na celé území. Cílem je vysázet víc zeleně, vytvořit příjemnější pobytové plochy pro lidi, kteří tam procházejí nebo čekají na MHD.

„Dalším důležitým prvkem projektu je modernizace mobiliáře, optimalizace reklamních ploch a začlenění uměleckých děl do veřejného prostoru. Fontána a další významné umělecké prvky budou vybrány prostřednictvím otevřené architektonicko-výtvarné soutěže,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Na komunikacích mají být zastávky v jízdním pruhu. Dopravní úpravy kritizovala například opozice, která v podání ODS dokonce proti záměru pořádala petici. „Podporujeme revitalizaci náměstí, prostor by si to zasloužil. Ale vytýkáme mu konkrétní body, chceme apelovat na zastupitelstvo, aby projekt pozměnilo, udělalo úpravy,“ řekl před časem Ondřej Tichý, který povede pardubickou ODS do letošních komunálních voleb.

Nejvíc petice kritizovala dopravní návrhy. Lidem vadil třeba zrušený zastávkový záliv MHD u divadla a přesun stojících autobusů a trolejbusů přímo do silnice. Také na straně u kostela se počítá se zrušením zálivu, autobusy a trolejbusy by měly zastavovat v jízdním pruhu. Podle ODS budou novinky blokovat dopravu. „Ve špičkách se tam budou dělat kolony,“ dodal Tichý.

Nicméně koalice i přes odpor petentů návrh úprav náměstí schválila v původní verzi a navíc se nyní radní mohou opřít o první data měření hustoty dopravy po otevření spojky mezi Dubinou a Polabinami.

„Obchvat předčil naše očekávání, stáhl dopravu mnohem víc z centra. Doprava na náměstí Republiky podle mě nebude takový problém. Už teď je jedna zastávka v jízdním pruhu. Náměstí celé předláždíme, sjednotíme materiál, přibude tam zeleň, stromy. Opět dostane ráz velkého náměstí,“ dodal primátor.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky

Nový domov pro seniory na Sychrově

Obrovskou poptávku po místech v domovech pro seniory v Hradci Králové má uspokojit soukromý projekt. V okrajové části Slatina vznikne do roku 2030 zařízení pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek....

3. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Policisté doprovodili vozidlo s rodící ženou do porodnice k Apolináři.

Za plynulejší jízdu do porodnice vděčí policistům žena z Prahy. Poté, co vozidlo, ve kterém jela, dostihli na semaforech, pomohli mu rychle proklouznout dopolední špičkou.

3. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

3. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:12

Muž, který se zabil při útěku, měl doma zbraně. Záhadné zmizení šetří oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného muže, kterého...

3. února 2026  12:12

Dopravu na jižní Moravě ztěžovalo náledí. Autobusy nezajížděly do některých obcí

ilustrační snímek

Dopravu i chůzi po chodnících komplikovalo od rána na jižní Moravě náledí. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nebyly vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky...

3. února 2026  7:52,  aktualizováno  12:04

Lanškroun plánuje další úpravy sportovního areálu

ilustrační snímek

Lanškroun na Orlickoústecku plánuje další úpravy sportovního areálu na Ostrovském předměstí. Město připravuje rekonstrukci fotbalového stadionu nebo obnovu...

3. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Na jihu Čech se tvoří námraza, silnici I/20 na několik hodin uzavřela nehoda

Na jihu ÄŚech se tvoĹ™Ă­ nĂˇmraza, silnici I/20 na nÄ›kolik hodin uzavĹ™ela nehoda

Jihočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména v lesních úsecích a v okolí vodních toků mohou cesty namrzat. Silnici I/20 mezi křižovatkou Nová...

3. února 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Kýchají, kašlají, smrkají. V Moravskoslezském kraji je nejvíc respiračních onemocnění

Moravskoslezský kraj je v současnosti na špičce respiračních inbfekcí v Česku.

V 5. týdnu roku 2026 dosáhla v ČR nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI) úrovně 1497 na 100 000 obyvatel, což představuje mírný vzestup o necelá tři procenta v porovnání s předchozím týdnem....

3. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

CGTN AMERICA & CCTV UN: Kulturní akce u příležitosti Svátku jara a 55. výročí čínsko-americké pingpongové diplomacie

3. února 2026  11:54

Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků, katedrála by pro ně kapacitně nestačila....

3. února 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.