Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Autor: lan
  17:12
Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl ženu a způsobil jí řeznou ránu. Žena skončila v nemocnici. Důvodem bylo, že mu odmítla dát cigaretu. Policie v souvislosti s pátráním po podezřelém žádá o pomoc veřejnost.

Policie zveřejnila fotografii, na níž může být muž podezřelý z napadení ženy v Chrudimi. (29. ledna 2026) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Incident se odehrál v úterý krátce před 19:00 na autobusovém nádraží v Chrudimi. Podle dosavadních informací tam neznámý muž oslovil šestačtyřicetiletou ženu s žádostí o cigaretu. Poté, co mu žena odmítla vyhovět, pořezal ji a zmizel. Čím ženu pořezal, policie neuvedla.

„Okamžitě jsme rozjeli pátrání po podezřelém muži, jehož totožnost zatím neznáme. Provedeným šetřením se podařilo zjistit, že by se mohl zdržovat v okolí nádraží a obchodních domů a obdobným způsobem obtěžovat občany,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Napadená žena nadýchala téměř dvě promile a s povrchovým řezným poraněním byla následně transportována do nemocnice.

Policie zveřejnila fotografii, na které by mohl být zachycen možný podezřelý. „Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o spolupráci. Jestliže muže na snímku poznáváte, nebo byste s ním přišli do kontaktu, volejte na linku 158,“ vyzvala policie veřejnost.

Malým školákům a učitelce nadával u zastávky feťák, pomohl jim popelář

Vzhledem ke spekulacím, které se objevily na sociálních sítích a způsobily obavy místních, se k celé situaci vyjádřil i sám starosta Chrudimi František Pilný. Ve videu uklidnil veřejnost informací o nynějším kamerovém systému ve městě a maketách, které jsou minulostí. „Mám stejně jako vy informace pouze od tiskové mluvčí policie. Pokud jsem dotazován na kamerový systém, který patří městu, tak ten urazil za poslední čtyři roky velký kus cesty. Bavíme se v podstatě o úplně jiném systému než tady byl tehdy,“ řekl.

Ze stejného důvodu se k věci vyjádřila i policie. „Kriminalisté na případu pracují hned od prvního okamžiku. Úkony provedené na místě činu a následné prověřování, které zahrnuje výslechy osob, vytěžování kamerových systémů a další jiné neodkladné činnosti, vyžadují čas. Z tohoto důvodu je někdy kontraproduktivní okamžité zveřejnění neověřených informací, které poté kolují v prostorách sociálních sítí a způsobují paniku,“ dodala Kopecká.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Kraj uvažuje o sloučení muzeí v Blansku a Boskovicích, tam záměr budí obavy

ilustrační snímek

Vedení Jihomoravského kraje uvažuje o sloučení Muzea Blanenska a Muzea regionu Boskovicka do jedné příspěvkové organizace. Snahou je posílit spolupráci, zvýšit...

29. ledna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  17:41

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

29. ledna 2026  17:40

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Rozum a cit od Jane Austenové

ilustrační snímek

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Rozum a cit od britské autorky Jane Austenové. Tvůrci inscenace nevnímají Austenovou jen jako autorku...

29. ledna 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Tylovo divadlo v Plzni uvede premiéru opery Josefa Myslivečka Tamerlán

Tylovo divadlo v Plzni uvede premiĂ©ru opery Josefa MysliveÄŤka TamerlĂˇn

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) uvede v sobotu premiéru opery Josefa Myslivečka Tamerlán. Je to poprvé ve stošedesátileté historii divadla, kdy v něm zazní...

29. ledna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie

Policie zveřejnila fotografii, na níž může být muž podezřelý z napadení ženy v...

Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl ženu a způsobil jí řeznou ránu. Žena skončila v nemocnici. Důvodem bylo, že mu odmítla dát cigaretu....

29. ledna 2026  17:12

LEPAS dodává LEPAS L4 do Jižní Afriky a urychluje tak expanzi na globálním trhu

29. ledna 2026  17:08

Obyvatelé Prostějova loni odevzdali 190 tun textilu, vandalové ničí kontejnery

ilustrační snímek

Bezmála 190 tun textilu odevzdali loni obyvatelé Prostějova do speciálních kontejnerů a sběrných dvorů. Zhruba polovina takto odloženého textilu byla určena k...

29. ledna 2026  15:30

Heřmánkovice na Broumovsku obnovují německé hroby, kraj pokutu zatím odložil

ilustrační snímek

Pohraniční obec Heřmánkovice na Náchodsku opravuje opuštěné hroby původních německy hovořících obyvatel, kteří byli po druhé světové válce odsunuti. Obec na...

29. ledna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Hradec Králové představil návrhy kašny pro historické Velké náměstí

Hradec KrĂˇlovĂ© pĹ™edstavil nĂˇvrhy kaĹˇny pro historickĂ© VelkĂ© nĂˇmÄ›stĂ­

Magistrát Hradce Králové představil soutěžní návrhy z architektonicko-výtvarné soutěže na kašnu pro historické Velké náměstí. Veřejnost si bude moci návrhy ve...

29. ledna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Podmínky pro lyžování v areálech na jihu Moravy jsou nadále dobré

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování v lyžařských areálech v Jihomoravském kraji jsou podle provozovatelů stále dobré. Na svazích leží někde i kolem metru sněhu. ČTK to dnes...

29. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.