Národní hřebčín Kladruby nad Labem na Pardubicku pořádá Velký jezdecký den

V sobotu 30. května bude na závodišti v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem na Pardubicku Velký jezdecký den. První se konal v roce 1946. Akce je oslavou plemene starokladrubských koní, jejich domovského hřebčína i tradičních činností, které jsou s původním dvorním hřebčínem spjaty, uvedla v tiskové zprávě mluvčí organizace Kristina Chaloupková.
Program začne v sobotu v 11:00 na nádvoří hřebčína chovatelskou ukázkou plemenných koní. Hlavní část bude od 13:00 na závodišti. "Připraveno je celkem 14 bodů programu, do nichž se zapojí více než 100 koní," uvedla Chaloupková.
K vidění bude mimo jiné stádo klisen s honáky zvanými čikoši, skoková čtverylka, dámy v sedle, uherská pošta, rej spřežení či voltiž. Součástí programu budou také ukázky hostů ze Zemského hřebčince v Písku a Zemského hřebčince Tlumačov nebo pushball v podání žáků Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem.
"Vrcholem programu bude závěrečná čtverylka 20 čtyřspřeží starokladrubských koní. Pozvání na tuto akci přijali také zahraniční hosté z významných evropských hřebčínů a hřebčinců, například z německých hřebčínů Marbach a Redefin, slovinské Lipice, maďarského Szilvásváradu, švýcarského Avenches či slovenských Topoľčianek. Jejich zástupci budou součástí Velké jezdecké čtverylky složené ze 40 jezdců," uvedl ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
Součástí doprovodného programu bude dopolední zpřístupnění Císařské jízdárny s ukázkou nově zrestaurovaného historického kočáru typu Gig z počátku 20. století z dílny anglické společnosti R. Brown & Sons Ltd. Do 12:00 budou mít návštěvníci volný vstup do vybraných stájí hřebčína.
Hřebčinec založil v Kladrubech v roce 1563 český král a římský císař Maxmilián II. V roce 1579 ho Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín. Stát ho převzal v roce 1918. V novodobé historii je hřebčín příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství. Starokladrubáci jsou jediným původním plemenem chovaným na českém území, byli vyšlechtěni pro ceremoniální účely. Od roku 2019 je krajina pro chov a výcvik koní v Kladrubech nad Labem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Vloni hřebčín včetně jeho poboček ve Slatiňanech a Heřmanově Městci navštívilo asi 77.500 lidí.