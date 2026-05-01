Návštěvníky čeká pestrý program věnovaný tradičnímu keltskému svátku lásky a ohně. Zájemci z řad veřejnosti se mohou zúčastnit tematických přednášek a workshopů zaměřených na magii či bylinkářství a prozkoumat nabídku čarovného tržiště.
Během dne nebude chybět ani netradiční běh s májkou a posvátný beltinový rituál. Tajuplnou večerní atmosféru pak umocní průvod s loučemi, slavnostní zapálení velkého ohně a společný tanec. O hudební zážitek se postarají koncerty kapel Ořešák, Lichočar a Kalsarikannit. Vstupné na tuto událost lze pořídit od 350 Kč.