Násilná smrt muže na Orlickoústecku. Policie zadržela podezřelého

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:02
Násilnou smrt muže v Žamberku na Orlickoústecku vyšetřuje policie už od sobotního večera. Podezřelého zadržela přímo na místě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Od včerejších podvečerních hodin vyšetřujeme násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě a v tuto chvíli s ním probíhají úkony trestního řízení. Více informací sdělíme zítra,“ uvedla v neděli večer na síti X policejní mluvčí Markéta Janovská.

Minulý týden kriminalisté také začali vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob k případu kvalifikovanému jako vražda nechce poskytovat žádné další informace.

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Dopadení kradeného vozu Audi Q5

Koordinovaná akce několika policejních jednotek vedla na dálnici D11 u Hradce Králové k zajištění kradeného luxusního vozu Audi Q5. Řidič ho převážel do Polska, avšak na registračních značkách, které...

16. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Uzavírky pro auta se vracejí na Plzeňskou ulici, rozkopaná bude i Kbelská

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...

Začala druhá etapa oprav plynovodů a vodovodů v Plzeňské, jedné z nejdelších ulic v metropoli a klíčové radiály západní strany města. Práce budou trvat do konce srpna. Od poloviny dubna do konce...

16. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nemocnice v Královéhradeckém kraji sdílejí dokumentaci pacientů elektronicky

ilustrační snímek

Nemocnice v Královéhradeckém kraji sdílejí zdravotnickou dokumentaci pacientů elektronicky. Zapojené jsou krajské nemocnice Zdravotnického holdingu...

16. února 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prevence posiluje, péče ale stále chybí. Reformy zdravotnictví znovu otevírají otázku, kdo se postará o stárnoucí Česko

Slavnostní otevření domova pro seniory v Novém Bydžově (10. října 2025)

Nový systém preventivních prohlídek má prodloužit dobu života ve zdraví. Odborníci ale varují, že bez rozšíření dlouhodobé a sociální péče Česko na rychle stárnoucí populaci připravené není, chybějí...

16. února 2026  10:39,  aktualizováno  10:50

Silnici z Chomutova k hranicí s Německem je zavřena kvůli sněhu a kamionům

ilustrační snímek

Hlavní silnice mezi Chomutovem a hranicí s Německem je uzavřená, na vozovce je sníh, na cestě stojí uvízlá nákladní auta. Informovalo o tom Ředitelství silnic...

16. února 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Hromadná nehoda jedenácti autu uzavřela D8 u Prahy. Projíždí se jedním pruhem

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:52,  aktualizováno  10:40

Náměstí Republiky téměř jen pro rezidenty. Tachov upravil pravidla parkování

V Tachově změnili systém placeného parkování. (11. února 2026)

Od začátku února změnil Tachov systém placeného parkování. Barvami jsou odlišené zóny, kde smějí parkovat jen místní s předplacenou kartou, a kde je placené parkování pro návštěvníky města. Mimo...

16. února 2026  10:32

Nová výstava v muzeu stříbra připomene příchod jezuitského řádu do Kutné Hory

ilustrační snímek

Příchod jezuitského řádu do Kutné Hory před 400 lety připomene nová výstava v Českém muzeu stříbra. Návštěvníci ji uvidí od 3. března v Hrádku, kde kdysi...

16. února 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Vedoucí globální technologické společnosti zakládají iniciativu Trusted Tech Alliance

16. února 2026  10:25

Cenu Women Changing the World získala diplomatka Alexandra Janečková.

16. února 2026  10:24

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.