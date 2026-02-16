„Od včerejších podvečerních hodin vyšetřujeme násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě a v tuto chvíli s ním probíhají úkony trestního řízení. Více informací sdělíme zítra,“ uvedla v neděli večer na síti X policejní mluvčí Markéta Janovská.
Minulý týden kriminalisté také začali vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob k případu kvalifikovanému jako vražda nechce poskytovat žádné další informace.
Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.