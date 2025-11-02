Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce

Každé tři čtyři roky resort Dolní Morava přidá novinku, která na sever Orlickoústecka přiláká vlnu návštěvníků. Příští rok na jaře přibude rozsáhlý areál wellness, kvůli němuž firma až do vesnice dovedla plynovod.
Nejdříve to byly sjezdovky a lanovka, pak se na hřebeni nad Dolní Moravou objevila monumentální Stezka v oblacích, následovala tříkilometrová horská bobová dráha. Před třemi roky resort Dolní Morava otevřel visutý most Sky Bridge 721 a příští rok přidá wellness.

„Návštěvníci se tu ocitnou v prostoru velkém jako tři sportovní haly, přesto dokonale zasazeném do svahu vedle Wellness hotelu Vista,“ uvedl marketingový manažer horského resortu Karel Keklak. Nové zařízení by se podle něj mělo otevřít na jaře 2026. Výši investice společnost nesdělila.

Společnost Sněžník svůj plán na vybudování velkého relaxačního centra oznámila už v minulém desetiletí. Tehdy uzavřela s obcí Dolní Morava dohodu, na jejímž základě zastupitelé změnili územní plán, a firma developera Jiřího Rulíška tak může svůj resort neustále rozšiřovat.

Turisty na jeden den nechce resort ani obec

Smyslem dohody je přitáhnout návštěvníky na řadu dní na úkor jednodenních turistů. K tomu je však třeba, aby v zimě nechyběl lyžařům sníh a také aby byl program pro návštěvníky mimo sezonu, nebo když je venku ošklivě. Wellness v tom má sehrát klíčovou úlohu.

„Více lůžek, wellness, zasněžování a plynofikace. Toto se musí spojit dohromady,“ popsal plán firmy Rulíšek v minulosti.

Nové zařízení Melori aqua & spa je propojeno krčkem s hotelem Vista, ale určeno je jak ubytovaným hostům, tak veřejnosti. Stavba je před dokončením. „Jsou již nainstalované veškeré technologie, které v tuto chvíli dolaďujeme. Dále probíhá dokončování zpracování a instalace finálních povrchů a pomalu se pouštíme do úpravy venkovních ploch,“ uvedl Keklak. Resort už nabírá nové lidi od recepční přes kuchaře, plavčíka po saunéra.

Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

Areál s rozlohou tři čtvrtě hektaru nabídne lidem vnitřní i venkovní relaxační bazény, dětský tematický spray park s tobogany, saunový svět doplněný uvnitř i venku s ochlazovacím jezerem a vodopády. Samotná vodní část zaujímá přes 550 metrů čtverečních a její součástí je i výplavový bazén a venkovní bazén s výhledem na hřebeny.

Resort uvádí, že díky moderní technologii se podařilo spotřebu vody snížit na minimum. Až 80 procent se po vyčištění vrací do oběhu.

Letos společnost Sněžník mimo jiné otevřela novou ubytovnu pro zaměstnance, rozšířila Mamutíkův vodní park o další atrakce a v Trail Parku představila nové skoky v délce 7 až 12 metrů.

Ani výstavbou wellness investiční apetit firmy Sněžník nekončí. Hned vedle hotelu Vista chce postavit další hotel, na místě parkoviště U Slona parkovací dům. A stále se snaží přesvědčit úřady, aby povolily stavbu nové lanovky, která by propojila areál U Slona s chatou Slaměnka. Když na třetí pokus společnost Sněžník uspěla u krajského úřadu, plány nakonec letos shodilo ministerstvo životního prostředí, které vyhovělo námitkám ochránců přírody a rozhodnutí kraje zrušilo.

