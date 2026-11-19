Vše se odehrálo v sobotu 14. listopadu kolem 16:30 hodin na 148. kilometru dálnice D35 u Dašic. Policisté přijali na tísňové lince 158 oznámení o vozidle, které se pohybovalo v protisměru.
Podle kamerových záznamů šlo s největší pravděpodobností o šedý Ford Fiesta. Jak ukazuje video, jeho řidič nejprve najel na dálnici ve směru na Prahu. Následně zastavil, otočil vozidlo a rozjel se proti směru provozu. Tím však jeho nebezpečné manévry neskončily. Po krátké době se znovu otočil a dálnici opustil nájezdem, který rovněž projel v protisměru.
Dopravním policistům se zatím nepodařilo zjistit registrační značku automobilu ani totožnost člověka, který za volantem seděl. Obracejí se proto na veřejnost a žádají o pomoc při jeho vypátrání.
„Žádáme řidiče zachyceného na videu, aby se policistům sám přihlásil na linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
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Důležité informace by mohli poskytnout také ostatní řidiči, kteří v uvedenou dobu po dálnici projížděli. Policisté proto uvítají záznamy z palubních kamer, na nichž by mohl být automobil nebo jeho nebezpečná jízda zachycena.
„Pokud vás tento vůz přímo ohrozil nebo máte záznam z palubní kamery, kontaktujte nás na lince 158,“ vyzvala Kopecká.