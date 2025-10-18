Starých lidí přibude. Pardubický kraj bude mít nedostatek personálu i lůžek

David Půlpán
  8:32aktualizováno  8:32
Pardubický kraj se musí připravit na stárnutí populace. Lůžka pro seniory, ošetřovatelé, zdravotní sestry a lékaři chybějí už teď, největší nápor přijde za deset let. Podobně jsou na tom však i ostatní regiony.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

V Pardubickém kraji kvalitně funguje rychlá záchranná služba, akutní péče v případě vážných onemocnění je na dobré úrovni. Zároveň jsou zde velké problémy s nedostatkem lékařů, zdravotních sester i lůžek pro nemocné seniory. To vše je nutné vzhledem ke stárnoucí populaci řešit, protože situace se v tomto ohledu bude jen zhoršovat. Při posledním jednání krajských zastupitelů v září na to politiky upozornil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„V zásadě se zdvojnásobí počet žijících seniorů ve věku 85 plus. Pardubický kraj bude stárnout podobně jako Hradecký kraj, ještě o něco rychleji než kraje ostatní,“ řekl Dušek.

Z projekce obyvatelstva v krajích ČR vyplývá, že loni v prosinci v Pardubickém kraji žilo jedenáct tisíc obyvatel nad 85 let. V roce 2040 by jich mělo být bezmála 23,5 tisíce. V okamžiku, kdy zde bude po odchodu „Husákových dětí“ do penze nejvíce nemocných seniorů, bude tu zároveň historicky nejméně lidí, kteří budou chodit do práce. To se bude týkat ošetřovatelů, zdravotních sester i lékařů. Například v Pardubickém kraji je nyní 30,5 procenta zdravotních sester v pobytových sociálních službách ve věku 55 let a více, většina z nich bude v důchodu. Naopak mladých do třiceti let zde pracuje minimum.

Připravit infrastrukturu

Podle Duška vznikne obrovský tlak na kapacity lůžek, ošetřovatelů, zdravotních sester i lékařů. „Pořád máme čas, přibližně deset let, připravit infrastrukturu, než to začne hodně naostro. Ta čísla jsou naprosto nekompromisní. V malém kraji nevypadají tak děsivě, ale pokud jde o celou Českou republiku, tak se bavíme o nárůstu počtu lidí ve věku 85 plus ve statisících,“ uvedl.

Požadavky na sociálně zdravotní a zdravotní péči o pacienty v pokročilejším věku se podle něj do roku 2040 minimálně zdvojnásobí. Automaticky vznikne velká potřeba geriatrů, paliatrů, psychiatrů, odborných sester, záchranářů a pracovníků v sociálních službách, kterých je už nyní nedostatek.

Budou chybět tisíce lůžek

Ministerstvo práce a sociálních věcí například spočítalo, jak se musí zvýšit kapacity zařízení pro seniory, kteří potřebují pomoc s každodenními úkony. V Pardubickém kraji bylo loni podle těchto dat 4 295 lůžek, za deset let jich bude třeba šest tisíc.

Těžko lze čekat, že samotná města a obce budou mít sílu tak výrazně počty lůžek navýšit. Například Litomyšl v listopadu začne stavět domov pro seniory, kterým zvýší kapacitu lůžek ze 75 na sto. Podle starosty Litomyšle Daniela Brýdla by to ale mělo i do budoucna stačit, část péče by mohla zajistit soukromá zařízení pro seniory. Soudí také, že není stále možné se pouze spoléhat na stát a stejně jako v západních zemích musí hrát větší roli rodina ve spolupráci s pečovatelskou službou.

„Samozřejmě zde jsou a budou senioři ve špatném zdravotním stavu, trpící například Alzheimerovou chorobou, kde už rodina není schopna péči zajistit a je třeba odborná pomoc. A to je právě těch 100 lůžek, která budeme mít k dispozici,“ řekl Brýdl.

Vedení kraje bere přehled, který ředitel ÚZIS představil, vážně. „Těch výzev, které z toho vyplývají, je obrovské množství. Tento materiál je určitě dobrým podkladem pro naše další uvažování o struktuře zdravotní péče,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK). Radní kraje se s prezentací materiálu ředitele ÚZIS seznámili už v červnu, v září její zkrácenou verzi viděli zastupitelé.

Sestry jsou pod tlakem, varuje ředitel ÚZIS

„Pobytové služby vše nezvládnou, v mnohem větší míře se budou muset zapojit rodiny a neformální pečující. Stát se bude muset vyrovnat s dvojnásobnými výdaji na příspěvky na péči,“ uvedl k prognóze Pardubický kraj v tiskové zprávě na konci září.

V některých oblastech se zdá, že je nutné zasáhnout co nejrychleji. Například v Pardubickém kraji je nutné posílit paliativní péči o seniory, kterou nyní v mnoha případech supluje záchranná služba. Z údajů Národního registru hrazených zdravotních služeb vyplývá, že záchranka stále častěji jezdí za seniory do zařízení pro seniory, avšak v polovině případů je neodveze do nemocnice k hospitalizaci, ale jen je ošetří. To podle Duška není práce pro záchrannou službu a není to ani dlouhodobě udržitelné.

Dušek upozornil i na obrovský tlak na zdravotní sestry v pobytových sociálních zařízeních v Pardubickém kraji. V této oblasti je podle něj evidováno 254 úvazků, připadá na ně více než čtyři tisíce klientů. „Šedesát pět procent z nich má ztrátu soběstačnosti. To nemohou stíhat,“ uvedl Dušek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

V Kralupech nad Vltavou vznikne nová služebna městské policie

V Kralupech nad Vltavou vznikne v městské budově v Lutovítově ulici služebna městské policie. Nahradí současnou, která je v Hálkově ulici a nevyhovuje. Hotovo...

18. října 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

18. října 2025  10:26

TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

18. října 2025  10:10

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeň opravuje vodní nádrž v Červeném Hrádku a sousední hřiště za 20 mil. Kč

Plzeň zahájila opravu vodní nádrže v Červeném Hrádku a rekonstrukci sousedního hřiště. Stavba za více než 20 milionů korun, na níž se šesti miliony podílí...

18. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:42

Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na...

18. října 2025,  aktualizováno 

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů

Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na...

18. října 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Architekt přestavuje „svoji“ školu. Hlavně netvořit falešnou historii, říká

Desítky let v ní sídlila základní škola, pak sloužila jako bytovka a posledních několik let chátrala. Stručný „životopis“ budovy v děčínských Chrochvicích. Brzy v něm přibude nová kapitola. Objekt se...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.