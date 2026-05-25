Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív

Aktuální nehoda se stala v obci Němčice poblíž Litomyšle. Opilý řidič naboural do jiného zaparkovaného auta chvíli po usednutí za volant. Pak sám zavolal na linku 158, aby se udal.
„Přiznal se k dopravní nehodě i jízdě pod vlivem alkoholu,“ potvrdila policejní mluvčí Dita Holečková.
Hlídka po příjezdu na místo naměřila řidiči v dechu 4,35 promile alkoholu. To ale nebylo všechno. „Když měl předložit řidičský průkaz, uvedl, že mu ho před pár dny sebrali jiní policisté za jinou jízdu pod vlivem,“ řekla Holečková.
Policisté se sedmadvacetiletým řidičem zahájili řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tři roky vězení. „Případně peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala Holečková.