Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Autor: lat, iDNES.cz
  15:52aktualizováno  17:11
Devět lidí, z toho dva těžce, se zranili při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad Loučnou. K nehodě zamířily dva vrtulníky, záchranná služba také aktivovala traumaplán.
Na silnici I/35 u Cerekvice nad Loučnou došlo k nehodě autobusu a osobního auta. Na místě bylo devět zraněných lidí. (18. září 2025)

Nehoda se stala podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR po 14.30. „Okolo 15. hodiny došlo ke střetu osobního vozidla s autobusem na silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad Loučnou. Na místě zasahují všechny složky IZS,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Tomáš Dub.

„Během nehody došlo ke dvěma těžkým zraněním, sedm lidí je zraněno středně. Na místo byly vyslány posádky v režimu mimořádné události,“ uvedl mluvčí záchranné služby Josef Strašík. „Zdravotnické středisko dostalo výzvu ve 14.21 hodin. Ve 14.55 byl spuštěn traumaplán dle informací z místa nehody od vedoucí zdravotnické složky,“ doplnil s tím, že mimořádná událost byla ukončena krátce před čtvrtou hodinou.

Vrtulníky transportovaly řidiče autobusu i šoféra osobního vozu Hyundai Staria. „Jednoho vážně zraněného pacienta transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Druhá letecká záchranná služba stejně tak zraněného pacienta transportovala do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice,“ dodal Strašík.

Dalších sedm středně těžce zraněných lidí, kteří utrpěli zranění hlavy a končetin, převezly sanitky do okolních nemocnic. V autobuse z Hradce Králové do Svitav cestovalo celkem 32 pasažérů.

Zasahovat musel posttraumatický tým

„Řidiče autobusu i osobního auta jsme museli vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Cestujícím z linkového autobusu byl přistaven náhradní autobus, který je odvezl do Litomyšle. Pro některé děti si přijeli rodiče,“ řekl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.

Na místo museli vyjet psychologové a členové posttraumatického týmu. „Ti odjížděli v náhradním autobusu s cestujícími,“ dodal Polák. Příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří policie.

„U řidiče autobusu byl alkohol na místě vyloučen dechovou zkouškou. U řidiče osobního vozidla to nebylo kvůli zranění možné, proběhl proto odběr krve,“ dodal Dub.

Podle serveru dopravniinfo.cz se ve směru od Hradce Králové tvořily kolem 16. hodiny několikakilometrové kolony přes Vysoké Mýto až po okružní křižovatku v Zámrsku.

Objízdné trasy vedou od Litomyšle přes obce Tržek, Nová Sídla a zpět do Cerekvice. Od Vysokého Mýta přes obce Hrušová, Tisová, České Heřmanice a Bohuňovice. „Otevření silnice I/35 stanoveno zatím není,“ dodal Dub.

18. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

