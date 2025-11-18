Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Autor: lan
  10:42aktualizováno  10:42
Na Chrudimsku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany vytekl motorový olej, na místě proto bylo nutné instalovat nornou stěnu. Řidič vyvázl jen s lehkým zraněním.
Fotogalerie4

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Nehoda se stala v pondělí kolem páté hodiny ráno v Drozdicích na Chrudimsku. Hasiči obdrželi hlášení o potopeném autě v řece Chrudimce. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič už ve vozidle není, je při vědomí a mimo ohrožení života. Utrpěl pouze lehké zranění. Poskytli mu proto základní první pomoc a přivolali záchranáře.

Řidič nad ránem usnul a s autem sjel do rybníka, auto pod vodou hledali potápěči

K bezpečnému vytažení vozidla si velitel zásahu vyžádal vyprošťovací automobil a potápěčskou skupinu HZS. Kvůli špatné dostupnosti museli hasiči nejprve vyřezat husté porosty u břehu, aby se k vodě vůbec dostali. Následně se jim podařilo pomocí navijáku cisterny přitáhnout vůz blíže ke břehu.

„Potápěči zajistili a uvázali potopený vůz na hák vyprošťovacího vozidla. To následně auto zdvihlo a vrátilo zpět na pevnou zem. Po vytažení vozu z vody bylo zjištěno, že má proraženou olejovou vanu, a došlo tedy k úniku motorového oleje do řeky. Aby se zabránilo dalšímu šíření ropných látek po proudu, byla preventivně instalována norná stěna,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu 2025)
4 fotografie

Norná stěna zůstala na místě a hasiči ji pravidelně kontrolovali, aby mohli průběžně odstraňovat případně zachycené ropné látky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hudební a filmový festival Variace bude letos ve Varech i na nových místech

ilustrační snímek

Festival Variace 2025 letos nabídne exkluzivní filmové předpremiéry, ale i sérii komorních koncertů na netradičních místech v Karlových Varech. Projekt, který...

18. listopadu 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Pardubice plánují novou třídicí linku, náklady dosáhnou 240 milionů korun

ilustrační snímek

Služby města Pardubic (SmP) chtějí v příštím roce co nejdřív vyhlásit výběrové řízení na novou halu s třídicí linkou na odpad. Vzniknout má v Dražkovicích. Po...

18. listopadu 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

VIDEOSTREAM ZDARMA: Finále soutěže IT SPY 2025

18. listopadu 2025  11:39

Univerzita Karlova podepsala memorandum se Slavia pojišťovnou

18. listopadu 2025  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V opraveném měšťanském domě v Resslově ulici v Novém Jičíně vznikne galerie

ilustrační snímek

V městské památkové rezervaci v Novém Jičíně skončila rekonstrukce měšťanského domu v Resslově ulici 1213/1 téměř za pět milionů korun. Stavbaři na něm...

18. listopadu 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

18. listopadu 2025  11:30

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...

18. listopadu 2025  11:12

Na Nymbursku začala likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou, pomáhají i vězni

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Veterináři a hasiči začali v úterý kolem 10:15 s likvidací chovu kachen na farmě společnosti Perena v Nouzově na Nymbursku. Minulý týden tam testy potvrdily čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v...

18. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony Kč, bez zranění

ilustrační snímek

Škodu ve výši zhruba dva miliony korun způsobil požár, který v noci na dnešek zasáhl rodinný dům v Seloutkách na Prostějovsku. Požár zasáhl střechu domu, oheň...

18. listopadu 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Při ranní nehodě ve Velkém Meziříčí zemřel řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při ranní nehodě nákladního a osobního auta ve Velkém Meziříčí na Žďársku zemřel řidič osobního auta. Další dva lidé, kteří s ním v autě jeli, se zranili....

18. listopadu 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na festivalu Beseda v Tasově příští rok vystoupí Liturgy a Horse Lords z USA

ilustrační snímek

Na festivalu Beseda v Tasově na Hodonínsku příští rok vystoupí například Liturgy a Horse Lords ze Spojených států nebo severoirští Makeshift Art Bar....

18. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  9:21

Hlas onkologických pacientů představuje Cestu pacienta s plicní fibrózou

18. listopadu 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.