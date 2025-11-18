Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Nehoda se stala v pondělí kolem páté hodiny ráno v Drozdicích na Chrudimsku. Hasiči obdrželi hlášení o potopeném autě v řece Chrudimce. Po příjezdu na místo zjistili, že řidič už ve vozidle není, je při vědomí a mimo ohrožení života. Utrpěl pouze lehké zranění. Poskytli mu proto základní první pomoc a přivolali záchranáře.
|
Řidič nad ránem usnul a s autem sjel do rybníka, auto pod vodou hledali potápěči
K bezpečnému vytažení vozidla si velitel zásahu vyžádal vyprošťovací automobil a potápěčskou skupinu HZS. Kvůli špatné dostupnosti museli hasiči nejprve vyřezat husté porosty u břehu, aby se k vodě vůbec dostali. Následně se jim podařilo pomocí navijáku cisterny přitáhnout vůz blíže ke břehu.
„Potápěči zajistili a uvázali potopený vůz na hák vyprošťovacího vozidla. To následně auto zdvihlo a vrátilo zpět na pevnou zem. Po vytažení vozu z vody bylo zjištěno, že má proraženou olejovou vanu, a došlo tedy k úniku motorového oleje do řeky. Aby se zabránilo dalšímu šíření ropných látek po proudu, byla preventivně instalována norná stěna,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.
Norná stěna zůstala na místě a hasiči ji pravidelně kontrolovali, aby mohli průběžně odstraňovat případně zachycené ropné látky.