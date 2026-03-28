Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:02aktualizováno  12:02
V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a mluvčí záchranářů Josef Strašík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Nehodu dostali záchranáři nahlášenou kolem 23:00, stala se v blízkosti obce Kameničky v nepřístupném terénu. Muž, ročník 1969, vjel se čtyřkolkou do lesa, řekl Strašík.

Muže na čtyřkolce chtěla zkontrolovat policejní hlídka, ale ten začal ujíždět. Policisté ho pronásledovali a ujíždějící se čtyřkolkou následně havaroval.

„Je nutné zdůraznit, že v průběhu celé události nedošlo k žádnému kontaktu mezi čtyřkolkou a policejním vozidlem. Policisté bezprostředně po nehodě poskytli zraněnému první pomoc, ale i přes jejich okamžitý zásah muž na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla Janovská.

Mluvčí Strašík měl v noci službu a slyšel vše z vysílačky. „Je nutné zmínit, že policie od první chvíle poskytovala první pomoc a resuscitovala našeho pacienta, kdy to bylo v nedostupném terénu,“ řekl Strašík.

K neštěstí jela posádka z Hlinska a letěl tam i vrtulník z Hradce Králové. „I přes veškeré úkony, které jsme na pacientovi provedli, svým zraněním podlehl,“ dodal Strašík.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Lídrem hnutí Pro Plzeň bude pro podzimní obecní volby radní Tomáš Morávek

ilustrační snímek

Lídrem hnutí Pro Plzeň, které je jedním z členů současné koalice na plzeňském magistrátu, bude pro podzimní komunální volby pětatřicetiletý Tomáš Morávek. Na...

28. března 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Špičková ranvej a unikátní kampus. Začne modernizace vojenského letiště v Čáslavi

Čáslavské letiště

Léta příprav a administrativního maratonu jsou u konce, nejdražší český armádní projekt v této dekádě může začít. Přesunem letounů Gripen JAS-39 na pardubickou základnu startuje dlouho očekávaná...

28. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Letošní ročník Kytarového rekordu vzdá hold osobnostem Přerova

ilustrační snímek

Výrazným osobnostem spojeným s Přerovem bude věnován letošní ročník akce Kytarový rekord. Ponese podtitul S Přerováky až za oceán a návštěvníkům připomene...

28. března 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Nový Harry Potter vyjde za pár měsíců. Kdo si zahraje Snapea a Brumbála a kde seriál sledovat?

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter...

Natěšení fanoušci nového seriálu o Harry Potterovi se dočkali prvního teaseru. Vyjma ochutnávky několika scén přinesl i termín premiéry úvodní série – vyjít má letos o Vánocích. Kde bude ke shlédnutí...

28. března 2026  12:45

Hákové kříže a slepice bez hlavy. V Teplicích zaútočili na modlitebnu muslimů

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu...

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu muslimské modlitebny v Teplicích. Případ vyšetřují policisté. Součástí útoku na muslimskou obec byla i o několik dní...

28. března 2026  12:22

Nová socha bude v centru Rakovníka od června, město chystá stavbu podstavce

ilustrační snímek

Socha Alegorie času, jejímž autorem je Jakub Vlček, bude v centru Rakovníka od června. Sochu město zakoupilo loni, zaplatilo za ni téměř dva miliony korun....

28. března 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Muž na Chrudimsku ujížděl na čtyřkolce policii. Havaroval a zraněním podlehl

Nehoda se stala v Bělčicích na Strakonicku.

V pátek v noci zemřel na Chrudimsku při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl. Havaroval a zraněním podlehl. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská a...

28. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Studie zmapovala infrastrukturu CHKO Soutok, čeká se růst návštěvnosti

ilustrační snímek

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok musí v budoucnu počítat s rostoucí návštěvností a být na ni připravena. Ukázala to studie, kterou si nechala správa...

28. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř

Zakladatel brněnských fechterů Zdeněk Brýdl byl sportovním šermířem. Kvůli...

Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní disciplíně věnuje. V bezpečných podmínkách přitom nechybí ani kontakt se skutečnými zbraněmi. „Šerm...

28. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

