Srážka dvou skupin cyklistů se odehrála v pátek 31. července krátce po 22.00. Jedna mířila od Živanic směrem na Lázně Bohdaneč, druhá jela opačným směrem. Co přesně se na místě stalo a za jakých okolností se zranili, teď zjišťují policisté.
„U dvou zraněných byla na místě provedena dechová zkouška, která vyšla v obou případech s pozitivním výsledkem. U dalších dvou nebylo možné s ohledem na zranění dechovou zkoušku provést, ale následné testy krve odhalily, že i oni byli pod vlivem alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Stejně tak policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol u dalších tří cyklistů, kteří se sice nacházeli na místě, ale do nehody nebyli nijak zapojeni. I u nich byly ovšem dechové zkoušky s pozitivním výsledkem. „Zjištěné hodnoty alkoholu byly v rozmezí 0,5 promile až 2,5 promile,“ upřesnila Holečková.
|
KOMENTÁŘ: Přilby na kolo budou povinné i pro dospělé. Dříve či později
Tři z čtveřice zraněných museli záchranáři odvézt do nemocnice. Podle mluvčí policie mohl svou roli sehrát i fakt, že někteří ani neměli na hlavě helmu, což v kombinaci s alkoholem mohlo vytvořit poněkud nešťastnou kombinaci.
Helma sice není pro cyklisty starší osmnácti let povinnou výbavou, avšak policisté ji doporučují. Ve většině případů totiž právě ochranná přilba může zachránit život nebo zabránit závažnějším úrazům.
„Pardubičtí dopravní policisté žádají svědky, kteří 31. července 2026 v čase přibližně 22:19 projížděli podél stezky mezi obcemi Živanice a Lázně Bohdaneč a mají na svých palubních kamerách záznam, nebo jakékoli svědky, kteří viděli, k čemu na místě došlo, a ještě nehovořili s policisty, aby se ozvali na číslo 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158,“ dodala Holečková.