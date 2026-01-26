Nehoda se stala v pondělí pět minut před osmou hodinou. Podle policejní mluvčí se šestačtyřicetiletý řidič vozidla Volvo jedoucí od Opatovce směrem na Koclířov z dosud nezjištěných příčin dostal do protisměru a v pravotočivé zatáčce se čelně střetl s protijedoucím kamionem.
„Řidič osobního bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Policisté u řidiče kamionu provedli test na alkohol i drogy, obojí vyšlo s negativním výsledkem. Na místě bylo provedeno šetření a policisté zjistili, že v době dopravní nehody byl povrch vozovky mokrý, ale nebyl namrzlý,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Podle zasahujících policistů na místě osobní vozidlo nezanechalo žádnou brzdnou dráhu.
„Na místo jsme vyslali jednu lékařskou a jednu záchranářskou posádku, zároveň jsme vyslali i leteckou záchrannou službu. Posádka po příjezdu na místo našla osobu, která měla poranění neslučitelná se životem, a následně tedy odjížděla bez pacienta. Lékař na místě zůstal a provedl ohledání. Řidič kamionu se obešel bez zranění,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.
Zda za nehodou stojí například oslnění řidiče, zdravotní indispozice, mikrospánek, technická závada nebo jiná příčina, je nyní předmětem dalšího policejního vyšetřování.
Objízdná trasa vede přes silnici I/34 a svitavský obchvat, ani tam se ale kolony aut příliš neposouvají.
Podle portálu dopravniinfo.cz bude silnice uzavřena do 13 hodin.
Nehoda se stala nedaleko místa, kde před necelými třemi roky zemřeli v osobním voze Audi tři mladí muži.