Nehoda se stala krátce před šestou hodinou ranní před světelnou křižovatkou nedaleko obce Hrušová, v místech, kde zatím končí dálnice D35. Předjíždění je tady od zprovoznění obchvatu Vysokého Mýta prakticky vyloučené. Kromě plné čáry se zde prakticky pořád tvoří kolony aut čekajících na semaforech, které regulují vjezd na dálnici a na starou „pětatřicítku“ do města.
Osmnáctiletý mladík s čerstvým řidičským průkazem na to však ve čtvrtek nehleděl. Projevil velkou dávku hazardu a začal přes plnou čáru v těsné blízkosti křižovatky ve směru od Hrušové předjíždět kolonu vozidel.
„Při předjíždění kolony se nestihl včas zařadit a v protisměru se střetl s nákladním vozidlem,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.
Osmnáctiletý mladík může mluvit o velkém štěstí, neboť vyvázl jen se zraněními, která ho neohrožovala na životě. „Na místo vyjížděla jedna sanitka záchranářů z Vysokého Mýta. Na místě byl jeden člověk se zraněním hlavy transportován pozemní cestou do nemocnice,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Josef Strašík.
S ohledem na zranění mladíka nemohli policisté provést dechovou zkoušku na alkohol, a proto nařídili odběr krve. Řidič kamionu vyvázl z nehody bez zranění. Dechová zkouška u něj byla negativní.
„Další okolnosti nehody včetně toho, kolik aut mladík předjížděl, vyšetřují kolegové,“ dodala Holečková.
Doprava během dopoledne na hlavním tahu z Čech na Moravu zcela zkolabovala. Frekventovaná silnice byla až do osmi hodin uzavřena, poté policisté řídili provoz po celé dopoledne kyvadlově.
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„U nehody zasahovala profesionální a dobrovolná jednotka hasičů z Vysokého Mýta. Hasiči posypali uniklé kapaliny sorpčním materiálem. Po zaměření místa nehody dopravními policisty jsme provedli uvolnění a zametení jednoho pruhu a jednotky se vrátily na základnu,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík.
Silnice I/35 patří v souvislosti s postupující výstavbou dálnice D35 k nejfrekventovanějším a také nejnebezpečnějším tahům v Česku, kde opakovaně dochází k vážným a tragickým dopravním nehodám.
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