Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

„Nemohu mluvit za vlastníka nemovitosti, ale byl na ni vydán demoliční výměr. Dům je zbourán v souladu s patřičnými vyjádřeními dotčených orgánů,“ řekla ve stručnosti starostka Borové Lenka Tlustá.
Místo nedaleko Luckého vrchu s úchvatnými výhledy do kraje je známé tím, že řidiči v osadě Blatina museli ve směru od Borové kvůli domu, který historicky zasahoval do silnice, sundat nohu z plynu. V případě, že by jel někdo v protisměru, dvě auta by se na silnici nevešla.
Osudová nehoda se stala loni v půlce listopadu. Kamion tehdy porazil strom, zboural plot a „opřel“ se o dům. Podle jednatřicetiletého řidiče za vše mohla srnka, které se ve zúženém místě vyhýbal.
Škodu na domě policisté tehdy odhadovali na 50 tisíc korun. Na snímcích je vidět, že byla poškozena střecha a po obvodové stěně se táhla dlouhá prasklina.
Řidič kamionu se v zúžení vyhýbal srnce, zboural plot a málem i chalupu
Ani ne po roce však není po chalupě ani památky. „Barák byl celý hnutý. Statik prý rozhodl, že musí jít celý barák k zemi z důvodu bezpečnosti,“ říká Milan, který jel na kole zrovna kolem. „Je to škoda, byla to pěkná chaloupka, jen stála na špatném místě,“ dodal.
Z dat Centra dopravního výzkumu, které eviduje všechny dopravní nehody, vyplývá, že po uzavření vyšetřování se škoda na objektu vyšplhala na 400 tisíc korun a hlavní příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.
