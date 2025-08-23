„Zraněná motocyklistka byla po nehodě letecky transportována do nemocnice. V osobním automobilu cestovala rodina, jejíž členové vyvázli bez zranění,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.
Hasiči na místo povolali jednotky z Přelouče a ze sousedního Středočeského kraje, ze stanice Čáslav.
„Hasiči zabezpečili místo události a asistovali při přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Poté ještě provedli protipožární opatření, kontrolu úniku provozních kapalin a asistovali složkám zdravotnické záchranné služby a Policie ČR,“ doplnila mluvčí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz