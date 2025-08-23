Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

Autor: mav
  17:12aktualizováno  17:12
V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice vrtulník.
Při nehodě v obci Podhořany u Ronova se zranila při střetu s autem motocyklistka. (23. srpna 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

6 fotografií

„Zraněná motocyklistka byla po nehodě letecky transportována do nemocnice. V osobním automobilu cestovala rodina, jejíž členové vyvázli bez zranění,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Hasiči na místo povolali jednotky z Přelouče a ze sousedního Středočeského kraje, ze stanice Čáslav.

„Hasiči zabezpečili místo události a asistovali při přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Poté ještě provedli protipožární opatření, kontrolu úniku provozních kapalin a asistovali složkám zdravotnické záchranné služby a Policie ČR,“ doplnila mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Konečně dlouho očekávaná změna označení stanice před kostelem " Pražského jezulátka" se realizovala vůči MHD jejím uskutečněním.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Jak se blíží konec měsíce srpna, tak končí nejen prázdniny ale i letní dovolené, takže na ně lze zavzpomínat jen při touto výlohou.

vydáno 23. srpna 2025  13:02

Pověstná hladová zeď dobře zapadá do zeleně komplexu zahrad vrchu Petřína v Praze 1 resp. v Praze 5, kam společně až zasahují.

vydáno 23. srpna 2025  13:01

